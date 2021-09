Microsoft Exchange: attacchi ProxyShell in aumento

Nonostante siano disponibili da tempo gli aggiornamenti di sicurezza, i ricercatori di Kaspersky hanno rilevato un aumento del numero di attacchi contro i server Microsoft Exchange nel mese di agosto (+170% rispetto a luglio). La maggioranza di essi sfrutta le tre vulnerabilità note come ProxyShell. L'incremento è dovuto alla mancata applicazione delle patch.

ProxyShell: nuovi attacchi con Exchange

Quello contro Microsoft Exchange è stato uno degli attacchi più “popolari” del 2021, in quanto ha interessato migliaia di aziende in tutto il mondo. Dopo aver confermato la presenza delle quattro vulnerabilità zero-day, note come ProxyLogon, l'azienda di Redmond ha rilasciato una serie di patch per chiudere le falle nel software.

Il ricercatore Orange Tsai di DEVCORE ha svelato tre nuove vulnerabilità, indicate come ProxyShell, durante il Pwn2Own 2021. Microsoft ha successivamente comunicato di aver risolto i bug con le patch distribuite a maggio e luglio. Le vulnerabilità CVE-2021-34473, CVE-2021-34523 e CVE-2021-31207 possono essere sfruttate in serie per ottenere privilegi elevati ed eseguire codice remoto arbitrario.

Kaspersky ha purtroppo evidenziato che ci sono ancora molti server non aggiornati. Solo nel mese di agosto sono stati rilevati 19.839 attacchi contro Microsoft Exchange, circa il 170% in più rispetto ai 7.342 di luglio. Nell'ultima settimana sono stati colpiti oltre 1.700 utenti al giorno tramite l'exploit ProxyShell.

Evgeny Lopatin, security researcher di Kaspersky, ha dichiarato: