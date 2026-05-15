 VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€
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VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€

Scopri Surfshark, la VPN veloce per dispositivi illimitati che assicura protezione, anonimato e prestazioni elevate a partire da soli 1,99€ al mese.
VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€
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Grazie a Surfshark ti assicuri una VPN veloce per dispositivi illimitati a partire da soli 1,99 euro al mese. Attivando adesso l’abbonamento di 2 anni hai anche 3 mesi gratis. Installando l’app multi-device e attivandola sui tuoi dispositivi ottieni protezione totale da qualsiasi minaccia, anonimato online e prestazioni elevate ad ogni connessione.

Attiva ora Surfshark

Con un unico abbonamento super economico ottieni tutto quello che ti serve per una navigazione sicura e ottimizzata. Ad esempio, Surfshark integra un potente antivirus che protegge da virus e malware i tuoi dispositivi. Inoltre, grazie alle sue funzionalità avanzate incluse noterai una riduzione al minimo di truffe e spam. Infine, con il blocco annunci e tracker navigare online è più piacevole, ordinato e sicuro.

Scegli il piano Surfshark perfetto per te: non solo VPN, ma tante funzionalità aggiuntive

Scegliere il piano Surfshark giusto è importantissimo perché non è solo VPN, ma anche tante funzionalità aggiuntive in grado di rendere la tua vita online molto più sicura, privata e ottimizzata.

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Surfshark è la VPN per tutti. Grazie ai suoi piani diversificati con più funzioni opzionali puoi ottenere la tua protezione perfetta sui tuoi dispositivi. Nessun limite di attivazione! Infatti, una volta attivato l’abbonamento puoi installare e avviare l’applicazione su dispositivi illimitati.

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Pubblicato il 15 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
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15 mag 2026
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