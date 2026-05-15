NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi

NordVPN è, da tempo, considerata come la migliore VPN sul mercato, grazie a un mix unico tra sicurezza, velocità e possibilità di navigare senza tracciamento e senza blocchi geografici.

La nuova promo, in corso in queste ore, rende NordVPN ancora più conveniente. Scegliendo il piano di 24 mesi e aggiungendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione, il servizio costa ora 2,56 euro al mese.

Si tratta del miglior prezzo di sempre per la VPN, attivabile con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

5 motivi per scegliere NordVPN

Per poter contare su una nuova VPN, in questo momento, è sufficiente scegliere NordVPN per andare sul sicuro, sfruttando un servizio completo e ricco di vantaggi.

Ecco 5 motivi per cui NordPVN è oggi la migliore VPN da scegliere:

il prezzo ; la promo con il codice BLAZE4MO , infatti, abbatte il costo del servizio riducendo la spesa ad appena 2,56 euro al mese ; si tratta di un’opzione ottima per massimizzare il rapporto qualità/prezzo

; la promo con il codice , infatti, abbatte il costo del servizio riducendo la spesa ad appena ; si tratta di un’opzione ottima per massimizzare il rapporto qualità/prezzo la sicurezza; la VPN permette di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata

la VPN permette di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata la privacy ; l’uso della VPN avviene con una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente

; l’uso della VPN avviene con una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente la navigazione senza blocchi geografici ; sfruttando un network di migliaia di server è possibile spostare il proprio IP e scegliere un server situato in un altro Paese

; sfruttando un network di migliaia di server è possibile spostare il proprio IP e scegliere un server situato in un altro Paese l’uso multi-dispositivo; NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati

Per accedere subito alla promo e attivare la VPN basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Tutti i nuovi utenti hanno 30 giorni di garanzia di rimborso.