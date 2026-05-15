 NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi
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NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi

NordVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre: ora è la migliore VPN da scegliere con un rapporto qualità/prezzo eccellente e tanti vantaggi.
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NordVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre: ora è la migliore VPN da scegliere con un rapporto qualità/prezzo eccellente e tanti vantaggi.
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NordVPN è, da tempo, considerata come la migliore VPN sul mercato, grazie a un mix unico tra sicurezza, velocità e possibilità di navigare senza tracciamento e senza blocchi geografici.

La nuova promo, in corso in queste ore, rende NordVPN ancora più conveniente. Scegliendo il piano di 24 mesi e aggiungendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione, il servizio costa ora 2,56 euro al mese.

Si tratta del miglior prezzo di sempre per la VPN, attivabile con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

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NordVPN

5 motivi per scegliere NordVPN

Per poter contare su una nuova VPN, in questo momento, è sufficiente scegliere NordVPN per andare sul sicuro, sfruttando un servizio completo e ricco di vantaggi.

Ecco 5 motivi per cui NordPVN è oggi la migliore VPN da scegliere:

  • il prezzo; la promo con il codice BLAZE4MO, infatti, abbatte il costo del servizio riducendo la spesa ad appena 2,56 euro al mese; si tratta di un’opzione ottima per massimizzare il rapporto qualità/prezzo
  • la sicurezza; la VPN permette di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • la privacy; l’uso della VPN avviene con una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente
  • la navigazione senza blocchi geografici; sfruttando un network di migliaia di server è possibile spostare il proprio IP e scegliere un server situato in un altro Paese
  • l’uso multi-dispositivo; NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati

Per accedere subito alla promo e attivare la VPN basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Tutti i nuovi utenti hanno 30 giorni di garanzia di rimborso.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
15 mag 2026
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