3 smartphone da acquistare subito su Amazon

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Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico a soli 1329 euro!

Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato – Rosa opaco, 512GB [Classe di efficienza energetica B] con Gemini Intelligence, autonomia di oltre 30 ore e display Super Actua da 6,3” a soli 1107,90 euro anche tasso zero!