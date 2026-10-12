 3 smartphone da acquistare subito su Amazon
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3 smartphone da acquistare subito su Amazon

Scopri i 3 smartphone che secondo i nostri esperti vanno acquistati immediatamente su Amazon grazie al loro ottimo rapporto qualità-prezzo.
3 smartphone da acquistare subito su Amazon
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Grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, questi 3 smartphone sono da acquistare assolutamente secondo la selezione dei nostri esperti. Ti aggiudicheresti un ottimo top di gamma a prezzo incredibilmente vantaggioso. E poi su Amazon, grazie a Prime, hai anche consegna e reso gratuiti e, in alcuni casi, laddove segnalato, la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con un click.

Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB – Borgogna, Display Super Retina XDR 6,9″ con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile a soli 1623 euro anche tasso zero! Al momento è non disponibile, ma sono in arrivo dei restock da prendere al volo.

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Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB - Borgogna

Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB – Borgogna

1.623,00
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Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico a soli 1329 euro!

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Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico

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Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato – Rosa opaco, 512GB [Classe di efficienza energetica B] con Gemini Intelligence, autonomia di oltre 30 ore e display Super Actua da 6,3” a soli 1107,90 euro anche tasso zero!

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Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato – Rosa opaco, 512GB

Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato – Rosa opaco, 512GB

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Pubblicato il 12 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ott 2026
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