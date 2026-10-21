 3 smartphone Samsung per tutte le tasche in offerta su eBay
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3 smartphone Samsung per tutte le tasche in offerta su eBay

Scopri quali sono i 3 smartphone Samsung in offerta su eBay, ognuno è perfetto in base al budget che vuoi spendere per cambiare telefono.
3 smartphone Samsung per tutte le tasche in offerta su eBay
Tecnologia Mobile
Scopri quali sono i 3 smartphone Samsung in offerta su eBay, ognuno è perfetto in base al budget che vuoi spendere per cambiare telefono.
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Su eBay abbiamo trovato 3 smartphone Samsung in offerta speciale, perfetti per tutte le tasche. Infatti, potrai scegliere quello più adatto a te anche in base alla tua disponibilità di acquisto, che risponde meglio al budget che hai a tua disposizione. Ad ogni modo, hai anche la possibilità di pagare questo ordine in comode rate a tasso zero con un click grazie a PayPal o Klarna.

IL MIGLIOR TOP DI GAMMA DISPONIBILE! Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone a soli 899 euro!

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Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

899,00949,00€-5%
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IL MEDIO GAMMA IDEALE PER QUALITÀ-RISPARMIO! Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Navy Cellulare Smartphone a soli 355 euro!

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Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Navy Cellulare Smartphone

Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Navy Cellulare Smartphone

355,00404,00€-12%
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UN ENTRY LEVEL DI TUTTO RISPETTO! Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo a soli 219 euro!

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Samsung Galaxy A27 6,7

Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo

219,00399,00€-45%
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Pubblicato il 21 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 ott 2026
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