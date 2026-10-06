 3 smartphone Xiaomi imperdibili alla Festa delle Offerte Prime
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3 smartphone Xiaomi imperdibili alla Festa delle Offerte Prime

Alla Festa delle Offerte Prime su Amazon ci sono 3 smartphone Xiaomi imperdibili che brillano per prezzo basso, potenza e tecnologia avanzata.
3 smartphone Xiaomi imperdibili alla Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Mobile
Alla Festa delle Offerte Prime su Amazon ci sono 3 smartphone Xiaomi imperdibili che brillano per prezzo basso, potenza e tecnologia avanzata.
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Solo alla Festa delle Offerte Prime su Amazon trovi questi 3 smartphone Xiaomi imperdibili che brillano per prezzo basso, potenza e tecnologia avanzata. Sbrigati a metterli in carrello e confermare l’ordine! Stanno andando letteralmente a ruba.

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria da 8340 mAh [Classe di efficienza energetica B], Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 67W, Snapdragon®6s Gen4, Display Flagship Alta Luminosità 3500nit, Protezione Occhi, HyperAI a soli 399,90 euro, anche tasso zero!

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EsclusivaPrimeDay
REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria da 8340 mAh

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria da 8340 mAh

EsclusivaPrimeDay

399,90549,90€-27,28%

Vedi l’offerta

Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Black, Display Eye-Care 6,83″ 144Hz [Classe di efficienza energetica A], Display Eye-Care 6,83″ 144Hz, Batteria Silicio-carbonio da 7000mAh (typ), 100W HyperCharge, Garanzia 2 anni+1 anno extra a soli 649,90 euro, anche tasso zero!

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EsclusivaPrimeDay
Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Black, Display Eye-Care 6,83

Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Black, Display Eye-Care 6,83″ 144Hz

EsclusivaPrimeDay

649,90899,90€-27,78%

Vedi l’offerta

POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W [Classe di efficienza energetica A], Snapdragon® 8 Elite Gen 5 VisionBoost D8, Display AMOLED 6,9″, Fotocamera OIS AI 200MP, Corning® Gorilla® Glass 7i Resistente a soli 849,90 euro, anche tasso zero!

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EsclusivaPrimeDay
POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W

POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W

EsclusivaPrimeDay

849,90899,90€-5,56%

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Tre prodottini Samsung da acquistare ora alla Festa delle Offerte Prime
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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