3 smartphone Xiaomi imperdibili alla Festa delle Offerte Prime

Solo alla Festa delle Offerte Prime su Amazon trovi questi 3 smartphone Xiaomi imperdibili che brillano per prezzo basso, potenza e tecnologia avanzata. Sbrigati a metterli in carrello e confermare l’ordine! Stanno andando letteralmente a ruba.
REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria da 8340 mAh [Classe di efficienza energetica B], Fotocamera OIS 50MP, HyperCharge 67W, Snapdragon®6s Gen4, Display Flagship Alta Luminosità 3500nit, Protezione Occhi, HyperAI a soli 399,90 euro, anche tasso zero!
REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria da 8340 mAh
399,90€549,90€-27,28%
Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Black, Display Eye-Care 6,83″ 144Hz [Classe di efficienza energetica A], Display Eye-Care 6,83″ 144Hz, Batteria Silicio-carbonio da 7000mAh (typ), 100W HyperCharge, Garanzia 2 anni+1 anno extra a soli 649,90 euro, anche tasso zero!
Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Black, Display Eye-Care 6,83″ 144Hz
649,90€899,90€-27,78%
POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W [Classe di efficienza energetica A], Snapdragon® 8 Elite Gen 5 VisionBoost D8, Display AMOLED 6,9″, Fotocamera OIS AI 200MP, Corning® Gorilla® Glass 7i Resistente a soli 849,90 euro, anche tasso zero!
POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W
849,90€899,90€-5,56%