4 buoni motivi per usare Microsoft Copilot invece di ChatGPT

Nel panorama dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale, ChatGPT si è guadagnato senza dubbio una posizione di tutto rispetto e a buon diritto. Tuttavia, nuovi prodotti concorrenti, come Microsoft Copilot, stanno emergendo con funzionalità interessanti. Esistono diverse ragioni per le quali potrebbe essere vantaggioso esplorare le potenzialità offerte da Copilot rispetto a ChatGPT.

Microsoft Copilot Vs ChatGPT: quali sono le differenze?

Sia ChatGPT che Microsoft Copilot sono progettati per ottimizzare la produttività e stimolare la creatività nel contesto lavorativo digitale. Ma quali sono le specificità di questi strumenti e in che modo si distinguono l’uno dall’altro?

Microsoft Copilot è un assistente AI che fa parte integrante della suite Microsoft 365. Sfrutta i Large Language Models (LLM) e i dati di Microsoft Graph per offrire un supporto personalizzato, rendendo l’interazione con le applicazioni di Microsoft 365 più intuitiva ed efficiente.

D’altro canto, ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è un modello AI all’avanguardia in grado di simulare simulare conversazioni umane, comprendendo domande e commenti per rispondere in modo coinvolgente e informale. È impiegato in una serie di applicazioni, tra cui GitHub Copilot, Designer, Teams Premium e Bing Chat, per fornire risposte pertinenti al contesto.

Casi d’uso a confronto: Microsoft Copilot Vs ChatGPT

Entrambi gli strumenti sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la creatività, ma lo fanno in modo diverso e per utenti diversi.

Casi d’uso di ChatGPT

Agente conversazionale : ChatGPT eccelle nell’elaborazione del linguaggio naturale ed è quindi ideale per creare bot conversazionali che si impegnano in dialoghi simili a quelli umani.

: ChatGPT eccelle nell’elaborazione del linguaggio naturale ed è quindi ideale per creare bot conversazionali che si impegnano in dialoghi simili a quelli umani. Creazione di contenuti : Aiuta a generare scritti creativi, articoli, saggi e persino poesie, sfruttando il suo addestramento su dati testuali.

: Aiuta a generare scritti creativi, articoli, saggi e persino poesie, sfruttando il suo addestramento su dati testuali. Quesiti informativi : ChatGPT può rispondere a un’ampia gamma di domande, in modo simile a un motore di ricerca ma con un contesto più colloquiale.

: ChatGPT può rispondere a un’ampia gamma di domande, in modo simile a un motore di ricerca ma con un contesto più colloquiale. Traduzione linguistica : Può tradurre le lingue e offrire assistenza per l’apprendimento delle lingue.

: Può tradurre le lingue e offrire assistenza per l’apprendimento delle lingue. Strumento educativo : Utile per il tutoraggio e per spiegare concetti complessi in termini semplici, rendendolo una preziosa risorsa educativa.

: Utile per il tutoraggio e per spiegare concetti complessi in termini semplici, rendendolo una preziosa risorsa educativa. Assistenza clienti: Automatizza le interazioni con il servizio clienti, rispondendo alle domande e risolvendo i problemi più comuni.

Casi d’uso di Microsoft Copilot

Assistente di codifica : progettato principalmente per assistere gli sviluppatori suggerendo frammenti di codice e algoritmi e risolvendo problemi di programmazione in vari linguaggi.

: progettato principalmente per assistere gli sviluppatori suggerendo frammenti di codice e algoritmi e risolvendo problemi di programmazione in vari linguaggi. Revisione e debug del codice : Aiuta a rivedere il codice alla ricerca di errori e potenziali ottimizzazioni, migliorando così la qualità e l’efficienza del codice.

: Aiuta a rivedere il codice alla ricerca di errori e potenziali ottimizzazioni, migliorando così la qualità e l’efficienza del codice. Documentazione : Contribuisce a generare e mantenere la documentazione tecnica, che è parte integrante dello sviluppo del software.

: Contribuisce a generare e mantenere la documentazione tecnica, che è parte integrante dello sviluppo del software. Apprendimento e tutoraggio : Funge da strumento di apprendimento per i programmatori alle prime armi, fornendo suggerimenti di codifica e spiegando le migliori pratiche.

: Funge da strumento di apprendimento per i programmatori alle prime armi, fornendo suggerimenti di codifica e spiegando le migliori pratiche. Integrazione con gli strumenti di sviluppo : Copilot è progettato per integrarsi perfettamente con gli IDE (ambienti di sviluppo integrati) e con altre piattaforme di codifica, diventando così uno strumento pratico per gli sviluppatori.

: Copilot è progettato per integrarsi perfettamente con gli IDE (ambienti di sviluppo integrati) e con altre piattaforme di codifica, diventando così uno strumento pratico per gli sviluppatori. Automazione di attività ripetitive: Aiuta ad automatizzare le attività di codifica ripetitive, aumentando la produttività e permettendo agli sviluppatori di concentrarsi su problemi più complessi.

Dunque, mentre ChatGPT è un generatore di testo molto versatile, Microsoft Copilot è un assistente specializzato per gli sviluppatori di software.

Quattro vantaggi chiave di Microsoft Copilot rispetto a ChatGPT

1. Copilot offre GPT-4 gratuitamente

ChatGPT fornisce gratuitamente GPT-3.5 AI, più datato e limitato, nella sua versione base. Per accedere al modello più avanzato GPT-4, è necessario sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus a 20 dollari al mese. Sebbene GPT-3.5 sia uno strumento potente, non può competere con la capacità e la profondità di GPT-4.

Microsoft Copilot mette a disposizione gratuitamente il modello GPT-4, insieme ad altre funzionalità come i GPT personalizzati e i plugin (questi ultimi saranno rimossi da ChatGPT ad aprile 2024). Pertanto, se non si necessita di una funzione specifica offerta da ChatGPT, la scelta è scontata. Se è possibile accedere gratuitamente a uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati tramite Copilot, perché pagare 20 dollari per utilizzare lo stesso modello sulla piattaforma di OpenAI?

2. Accesso gratuito a Internet ed efficienza nell’utilizzo

Per essere chiari, sia Copilot che ChatGPT possono accedere a Internet. Tuttavia, è possibile farlo solo con un piano premium di ChatGPT. Chi utilizza ChatGPT, dovrà pagare almeno 20 dollari al mese per accedere ai dati Internet in tempo reale. Con Copilot, invece, è possibile accedere a Internet con un account gratuito: non è nemmeno necessario un account Microsoft per accedere a Internet su Copilot. Ma al di là di questo, ciò che conta davvero è come tale accesso a Internet viene sfruttato.

In linea di massima, si può dire che l’approccio di Copilot è di gran lunga superiore a ChatGPT. Copilot è più bravo a decidere quando utilizzare i suoi dati di addestramento per rispondere a una domanda e quando accedere a Internet per ottenere la risposta. Potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma può fare la differenza tra ricevere una risposta aggiornata e una che non lo è più.

Vale la pena sottolineare che Copilot, inizialmente rilasciato come Bing AI, è stato progettato come motore di ricerca. Ciò significa che, per impostazione predefinita, il chatbot AI cerca informazioni su Internet. ChatGPT, invece, si basa molto sui dati di addestramento. Di conseguenza, Copilot è l’opzione migliore quando si tratta di svolgere compiti che richiedono informazioni aggiornate o la citazione di fonti.

3. Copilot offre la generazione di immagini DALL-E gratuitamente

Microsoft sembra essere determinata a superare OpenAI in ogni occasione possibile. Ha adottato le funzionalità premium che rendono ChatGPT attraente e le ha integrate nel suo servizio Copilot, offrendole gratuitamente. L’accesso al generatore di immagini DALL-E è solo una di queste caratteristiche.

Per accedere al generatore di immagini DALL-E con ChatGPT, è necessario sottoscrivere uno dei piani premium. Tuttavia, con Copilot, Microsoft sta democratizzando l’accesso, permettendo agli utenti di creare immagini AI straordinarie utilizzando lo stesso modello DALL-E senza alcun costo.

Inoltre, c’è da considerare la questione dei limiti di utilizzo del GPT-4 di ChatGPT, che restringe il numero di volte in cui si può richiedere al modello di generare testo e immagini. Copilot, al contrario, è più generoso e offre agli utenti la possibilità di generare un numero significativamente maggiore di immagini con il generatore di immagini DALL-E rispetto a ChatGPT.

4. Copilot è integrato nel più ampio ecosistema Microsoft

Un altro aspetto interessante di Copilot, è la sua integrazione nell’ecosistema Microsoft. Ciò contribuisce a creare un’esperienza omogenea e coesa che gli conferisce un vantaggio rispetto ai chatbot AI indipendenti come ChatGPT. Per gli utenti già abituati alla suite di strumenti e servizi di produttività di Microsoft, l’integrazione di Copilot rende il suo utilizzo all’interno dell’ecosistema Microsoft una naturale estensione del flusso di lavoro a loro già noto.

Microsoft Copilot e ChatGPT: qual è il migliore?

La risposta è: dipende. La decisione tra Copilot e ChatGPT dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali. Se si cerca un chatbot AI in grado di gestire compiti impegnativi come l’analisi dei dati, la generazione delle immagini o la scrittura creativa, e si è disposti a sostenere un costo per tali servizi, ChatGPT potrebbe essere l’opzione più adatta. D’altro canto, se si apprezza l’accesso a informazioni aggiornate, un’esperienza integrata nell’ecosistema Microsoft e alcune delle funzionalità offerte da ChatGPT, senza dover sottoscrivere un abbonamento, allora Copilot potrebbe rappresentare la scelta migliore.