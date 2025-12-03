5 modi assurdi (ma geniali) di usare ChatGPT

La maggior parte delle persone usa ChatGPT per cose normali, come pianificare i pasti, fare budget, scrivere email. Eppure il chatbot di OpenAI può fare molto, molto di più. Ad esempio, può creare guide rapide da manuali incomprensibili, analizzare i messaggi per capire il tono reale e come rispondere efficacemente, trasformare compiti opprimenti in micro-azioni da 10 minuti, trovare regali perfetti per persone con gusti impossibili, e persino aiutare a gestire l’ansia sociale.

ChatGPT, 5 usi insoliti che semplificano la vita

1. Creare micro-manuali per qualsiasi cosa si compri

Qualunque prodotto arriva con un manuale di istruzioni, di solito scritto in sedici lingue diverse con caratteri microscopici e diagrammi incomprensibili… A volte, può capitare anche di perderlo e di non riuscire a trovarlo online. Ma niente panico, ChatGPT può trasformare quei manuali lunghi, noiosi e pieni di gergo tecnico in schede brevi e personalizzate che vanno dritte al punto. E funziona per tutto.

Elettrodomestici che non si capisce come usare. Gadget appena comprati che si vuole usare immediatamente invece di leggere cinquanta pagine di istruzioni. Mobili da montare senza impazzire. Persino il manuale dell’auto quando si deve fare una piccola riparazione.

Il prompt che fa magie: Ecco il manuale d’uso del mio dispositivo [incollare il testo o caricare gli screenshot]. Trasformalo in una guida rapida passo dopo passo scritta in italiano semplice. Evidenzia i passaggi esatti che devo seguire, gli strumenti di cui avrò bisogno, gli errori comuni da evitare e tutto ciò che dovrei controllare prima di iniziare.

ChatGPT prenderà quel manuale incomprensibile e restituirà una lista di istruzioni chiare, pratiche e immediate. Niente fronzoli, niente informazioni inutili su certificazioni e garanzie. Solo quello che si deve fare, nell’ordine giusto, con avvertenze su dove si potrebbe inciampare.

2. Decodificare lo stile di comunicazione delle persone

A volte si ha la sensazione di non essere ascoltati. O peggio, di essere fraintesi completamente. Ed è qui che ChatGPT può salvare da situazioni potenzialmente disastrose. Basta inserire lo screenshot dei messaggi di testo o le email direttamente nella chat e chiedergli di decodificare lo stile di comunicazione della persona, in modo da poter rispondere nel modo più efficace possibile.

ChatGPT può scomporre i messaggi come se stesse facendo un profilo della personalità. Può spiegare il tono effettivo del messaggio (non quello supposto); i fattori scatenanti emotivi nascosti; la struttura di comunicazione preferita dalla persona; i segnali nascosti; il modo ideale per rispondere senza creare malintesi.

È particolarmente utile per quelle conversazioni di lavoro dove non si è sicuri se il capo sia irritato o semplicemente occupato. O per messaggi di familiari dove non si capisce se c’è tensione o è solo il loro modo di scrivere.

Il prompt per evitare disastri: Analizza questo messaggio. Scomponi il tono del mittente, lo stile di comunicazione, i segnali emotivi, le probabili intenzioni e tutto ciò che sta cercando di comunicare indirettamente. Poi aiutami a rispondere in modo chiaro, equilibrato ed efficace.

ChatGPT offrirà un’analisi sorprendentemente accurata e, cosa più importante, suggerirà come rispondere in un modo tale da non peggiorare le cose.

3. Trasformare compiti impossibili in micro-azioni da 10 minuti

ChatGPT può prendere dei compiti che si continuano a rimandare e spezzettarli in micro-azioni che richiedono meno di dieci minuti. Il problema con i compiti opprimenti non è quasi mai il compito in sé. È che non si sa da dove iniziare. E quindi non si inizia affatto.

ChatGPT può suddividere tutto in compiti iniziali di pochi minuti. Non l’intero progetto, solo il primo passettino microscopico per iniziare. Può essere sorprendentemente efficace perché è proprio il primo passo che sembra essere il più difficile. Una volta che si comincia, lo slancio porta avanti. Ma senza quel primo passo, si rimane paralizzati dall’enormità del compito. E una volta fatto quel primo micro-passo, improvvisamente il resto non sembra più così impossibile.

Il prompt anti-procrastinazione: Sono sopraffatto da questo compito: [descrivere il compito]. Suddividilo in tre passaggi iniziali che richiedono meno di 10 minuti ciascuno, idealmente qualcosa che posso fare subito per ritrovare lo slancio.

ChatGPT darà tre azioni concrete, specifiche e veloci, non suggerimenti generici del tutto inutili. Sono passi così piccoli che sembrano ridicoli. Ma funzionano.

4. Assistente personale per regali impossibili

Cosa regalare a una persona che ha già tutto? A qualcuno con gusti stranissimi? A un bambino di otto anni che ama gli squali ma odia leggere? Boh, ma ChatGPT ha idee all’infinito. E con la nuova funzione di assistente agli acquisti integrata, si può cercare fino a trovare il regalo perfetto.

Invece di passare ore su Amazon scorrendo recensioni e confrontando prodotti simili, basta semplicemente dire a ChatGPT cosa si sta cercando con tutti i dettagli strani e specifici che rendono la ricerca impossibile.

Esempi di prompt che funzionano

Cerco un regalo per mia suocera che ha già tutto. Le piace il giardinaggio ma vive in appartamento. Budget cinquanta euro.

Ho bisogno di un regalo per un collega appassionato di caffè, ma non voglio spendere più di venti euro e deve essere qualcosa di originale, non la solita tazza.

ChatGPT non solo suggerirà prodotti specifici, ma spiegherà anche perché quei prodotti funzionano per la persona descritta. E se il primo suggerimento non convince, si può continuare a raffinare fino a trovare qualcosa di perfetto.

5. Filtro di realtà per l’ansia sociale

È la stagione delle feste e delle riunioni natalizie. Per molte persone che soffrono di ansia sociale, questo non è il periodo più felice dell’anno. Ma è qui che ChatGPT può aiutare in un modo sorprendentemente efficace.

Invece di lasciarsi sopraffare dall’ansia, si può usare ChatGPT come filtro di realtà per capire se le proprie preoccupazioni sono fondate o se si è in preda a elucubrazioni mentali. Si può usare ChatGPT anche per prepararsi mentalmente a un evento prima che accada. Non addolcirà le cose, né alimenterà l’ansia. Fornirà semplicemente una versione più chiara e tranquilla della realtà.

Il prompt per calmare l’ansia: Sono ansioso per un evento sociale imminente. Puoi guidarmi attraverso ciò che potrebbe accadere, aiutarmi a capire cosa è realistico e cosa invece mi preoccupa eccessivamente, e darmi alcuni pensieri concreti che posso usare in quel momento?

ChatGPT offrirà una previsione realistica di cosa succederà (probabilmente niente di drammatico); una distinzione tra preoccupazioni fondate e preoccupazioni create dall’ansia; frasi o pensieri specifici da usare se ci si sente a disagio e strategie concrete per gestire momenti difficili.

Non è terapia, sia chiaro. Ma è un modo per fermare la spirale di pensieri ansiosi e avere una visione più equilibrata della situazione.

Perché questi usi funzionano così bene

La cosa interessante di tutti questi utilizzi è che sfruttano qualcosa che ChatGPT fa naturalmente bene: prendere situazioni complicate o opprimenti e trasformarle in qualcosa di gestibile. Si chiede all’AI di organizzare informazioni, analizzare situazioni, suggerire approcci pratici. Tutte cose per cui ChatGPT è stato progettato, solo applicate a problemi quotidiani invece che a compiti professionali.

A volte basta chiedersi: Cosa posso fare per rendere più facile questo progetto, questa attività, questo momento? e poi chiedere a ChatGPT un aiuto per colmare quel vuoto. ChatGPT non è solo uno strumento di produttività. Può essere uno strumento di supporto.

ChatGPT ha talmente tante funzioni, che possono essere applicate in modi inaspettatamente utili. Perché limitare il suo utilizzo alle cose ovvie?