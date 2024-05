5 occhi, 9 occhi e 14 occhi: cos'è e come proteggersi

Sai cosa si intende per 5 occhi, 9 occhi e 14 occhi? No? Non ci stupisce, non è un argomento mainstream, anche se forse meriterebbe più attenzione. Sono i nomi associati a tre diverse alleanze internazionali che hanno siglato un trattato di cooperazione in materia di intelligence, per il monitoraggio delle comunicazioni in tutto il mondo. Per essere certo che la tua attività online non finisca nel loro mirino, puoi affidarti all’anonimato garantito da una soluzione come la VPN di Surfshark (in promozione), tutelando così la tua privacy.

Mettiti al sicuro da 5 occhi, 9 occhi e 14 occhi

La prima, 5 occhi, corrisponde a Five Eyes e riunisce e Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. A questa si aggiunge la seconda, 9 occhi, che include i primi cinque paesi già elencati, più Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Norvegia. Infine, secondo quanto svelato da alcuni documenti diffusi da Edward Snowden, esiste anche una terza stretta di mano che include altri cinque stati, battezzata appunto 14 occhi: ne fa parte anche l’Italia, insieme a Belgio, Germania, Spagna e Svezia.

