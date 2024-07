Bloccare le robocall ora è più facile: ecco il trucco per proteggersi

Le robocall sono le chiamate robotizzate, effettuate in automatico dai call center con finalità di marketing e, qualche volta, con il rischio per gli utenti di dover fare i conti con delle vere e proprie truffe telefoniche. Spesso, l’iscrizione al Registro delle Opposizioni non basta e le robocall continuano a rappresentare un problema oltre che una costante scocciatura.

Chi riceve chiamate in continuazione potrebbe avere un problema con il proprio numero di telefono che potrebbe essere stato divulgato online (in genere, senza il consenso esplicito dell’utente). Per bloccare le robocall, quindi, è necessario riuscire a cancellare il proprio numero dai database online.

Non si tratta di una missione impossibile: grazie a Incogni, infatti, è possibile riuscire a cancellare i propri dati personali online, compreso il numero di cellulare. Il servizio è accessibile in abbonamento e, scegliendo il piano annuale, è possibile ottenere uno sconto del 50%, riducendo la spesa fino a 5,99 euro al mese.

Per i dettagli completi basta visitare il sito ufficiale di Incogni. I nuovi utenti hanno a disposizione 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Come usare Incogni per bloccare le robocall

Le robocall possono essere fermate attivando Incogni e ottenendo la cancellazione dei propri dati personali online. Il meccanismo è semplice. Incogni si occuperà di tutto.

Dopo l’attivazione e le autorizzazioni varie, infatti, il tool entrerà in azione e contatterà direttamente i data broker (le aziende che gestiscono i dati degli utenti online) per ottenere la cancellazione dei dati dell’utente. Tutto avviene in automatico e Incogni invierà periodicamente un report in merito ai risultati della sua attività.

Per accedere a Incogni è sufficiente seguire il link qui di sotto e attivare così un abbonamento. Il costo è di 5,99 euro al mese scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso.