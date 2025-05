VPN no log e super veloce in sconto del 73% e 3 mesi gratis

Se dopo un’esperienza negativa con un servizio gratuito si è alla ricerca di una VPN affidabile e che non rallenti la connessione Internet, vi invitiamo a prendere in considerazione la sottoscrizione di NordVPN, una VPN no log e super veloce ora in offerta. La promozione in corso prevede uno sconto del 73% su tutti i piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro, più tre mesi extra in regalo.

Al termine dei primi due anni promozionali si è liberi di disdire prima del rinnovo, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di acquisto è possibile anche richiedere il rimborso completo di quanto speso fino ad allora per l’utilizzo del servizio.

Perché scegliere la VPN di NordVPN

La maggior parte delle VPN oggi disponibili sul mercato promettono di mantenere il massimo riserbo sui dati degli utenti e le loro attività sul web, quasi sempre però le cose non stanno esattamente così, con tutte le conseguenze del caso. Da questo punto di vista, NordVPN garantisce una ferrea politica no-log, dunque non conserva realmente nessun log riferito alla navigazione sul web dei suoi utenti, per una tutela della privacy completa.

Oltre a essere poco affidabili, la stragrande maggioranza delle VPN hanno anche un altro problema non secondario: rallentano la connessione Internet, un elemento questo che potrebbe incidere in negativo se si usa questo servizio per guardare un evento sportivo in diretta come può essere la Formula 1 o un altro appuntamento in diretta quando ci si trova fuori dall’Italia. Anche in questo caso NordVPN rappresenta una soluzione ottima, dal momento che propone una velocità di connessione doppia rispetto alla media raggiunta dalla concorrenza.

Grazie all’offerta in corso sul sito ufficiale, valida fino al 14 maggio 2025, i piani della durata di due anni di NordVPN sono in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, più tre mesi extra in regalo.