5 prompt di ChatGPT per diventare più carismatici

La fiducia in sé stessi è un elemento fondamentale per ottenere risultati importanti e raggiungere obiettivi ambiziosi. Nessun traguardo straordinario è mai stato raggiunto con esitazione e insicurezza. La sicurezza e l’assertività sono requisiti necessari per avere successo nella vita personale e professionale. Chi ha poca autostima, infatti, tende ad essere timido e ritirato, il che impedisce di esprimere appieno il proprio potenziale.

Esistono strategie efficaci che aiutano ad aumentare la sicurezza interiore e a diventare più sicuri, carismatici e determinati nel raggiungere i propri obiettivi. In questo percorso, strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, se utilizzati correttamente, possono rappresentare un valido supporto.

ChatGPT come coach personale per migliorare le capacità sociali

Il chatbot AI di OpenAI, con i prompt giusti, può fornire suggerimenti personalizzati su come migliorare la comunicazione, il linguaggio del corpo e la gestione dell’ansia all’interno dei contesti sociali. Tuttavia è bene ricordare che si tratta solo di uno strumento e che il vero cambiamento deve avvenire a livello personale con impegno e costanza. ChatGPT va quindi visto come un possibile alleato in un percorso di crescita individuale, e non come una soluzione definitiva.

Di seguito, i prompt più efficaci per interagire con ChatGPT e ottenere consigli personalizzati per accrescere l’autostima e sviluppare la versione migliore di sé. Come promemoria, per ottenere risposte più accurate e pertinenti, è bene copiare e incollare il testo contenuto tra parentesi quadre direttamente nella chat, mantenendo aperta la stessa finestra di conversazione. In questo modo il sistema può attingere alle informazioni già fornite per comprendere meglio le nuove domande.

10 prompt per tirare fuori il meglio di sé con l’aiuto di ChatGPT

1. Creare un alter ego

Adottare un alter ego può aiutare a tirare fuori il meglio di sé stessi in determinate situazioni, assumendo una persona più sicura e determinata. Come la cantante Beyoncé, che sul palco diventa Sasha Fierce, la versione più grintosa di se stessa, anche gli utenti possono descrivere a ChatGPT le proprie caratteristiche e obiettivi e chiedere al sistema di generare un personaggio fittizio con tratti ideali per affrontare sfide in cui è richiesta più sicurezza.

Interagendo in terza persona come questo alter ego in contesti impegnativi, si può acquisire una nuova prospettiva e attingere a risorse interiori altrimenti nascoste.

“Sto lavorando per migliorare la mia sicurezza e la mia presenza, soprattutto nel contesto lavorativo. Ecco una descrizione di me stesso: sono una persona [inserire aggettivi che descrivono la propria persona, ad esempio “determinata”, “aperta”, “curiosa”, etc.]. Attualmente, sto cercando di migliorare [inserire aree specifiche in cui ci si sente in difficoltà, ad esempio la capacità di parlare in pubblico, l’abilità nel prendere decisioni rapide, la capacità di fare rete, ecc.]. Il mio obiettivo è quello di diventare più sicuro di me stesso e della mia capacità di affrontare situazioni difficili. Ammiro la trasformazione che Beyoncé compie quando si trasforma in Sasha Fierce sul palco, incarnando una sicurezza e un dominio assoluti. Vorrei riuscire a canalizzare quella stessa energia e sicurezza anche nella mia vita professionale. Aiutami a creare un alter ego che incarni queste qualità. Voglio che questo alter ego sia la mia Sasha Fierce, un personaggio a cui posso attingere quando ho bisogno di sentirmi inarrestabile e assertivo. Suggerisci un nome per questo personaggio, insieme alle caratteristiche chiave, ai comportamenti e alla mentalità che si allineano a un imprenditore sicuro di sé e di successo“.

2. Recitare mantra di fiducia

I mantra possono essere uno strumento efficace per rafforzare la motivazione e la fiducia in sé stessi necessarie per raggiungere il successo. “Zitto e nuota” recita Dory in Alla ricerca di Nemo per non farsi prendere dal panico e andare avanti senza paura. Personaggi di fantasia a parte, anche gli atleti, i leader aziendali e gli artisti spesso utilizzano frasi motivazionali da ripetere mentalmente o ad alta voce nei momenti di difficoltà, per ricordare i propri obiettivi ed attingere alla determinazione necessaria per perseverare e dare il massimo.

Identificando un mantra personale che enfatizzi il potenziale interiore e l’impegno profuso, chiunque può trovare una fonte di ispirazione per superare gli ostacoli e continuare a lavorare duramente, con la consapevolezza che tali sforzi alla fine porteranno ai risultati sperati. Mantenere questa prospettiva positiva rende più facile affrontare le sfide. Ecco il prompt per ChatGPT:

“Aiutami a sviluppare una serie di potenti mantra per aumentare la fiducia in me stesso e mantenere la concentrazione sui miei obiettivi imprenditoriali. Le figure influenti usano mantra personali per rimanere motivati. Date le sfide e gli obiettivi che mi aspettano, come [descrivere brevemente una sfida o un obiettivo attuale], ho bisogno di una serie di 5 mantra. Questi dovrebbero ricordarmi le mie capacità e il successo che mi aspetta con impegno e fiducia. Creare un mantra personalizzato che incarni la fiducia costante e l’incessante ricerca del successo, qualcosa che possa ripetere nei momenti di dubbio per riaffermare il mio percorso“.

3. Arrivare preparati

Prepararsi accuratamente in anticipo per conversazioni o incontri impegnativi può aiutare a gestirli con maggiore sicurezza e competenza. Immaginando gli interlocutori, le possibili domande e tematiche da affrontare e pianificando con cura cosa dire e come reagire, è possibile ridurre l’ansia e presentarsi più autorevoli.

Esercitandosi a simulare l’apertura, lo svolgimento e la chiusura della conversazione, prevedendo anche eventuali imprevisti, si acquisisce la padronanza necessaria per non farsi sviare da circostanze inattese. Affrontare il confronto preventivamente in questo modo, anche mentalmente, fornisce una sicurezza interiore che viene percepita positivamente dagli interlocutori. Prepararsi con metodo è dunque una strategia efficace per gestire con successo interazioni complesse, evitando di farsi cogliere impreparati.

“Ho un incontro con [nome], che [descrivere il suo rapporto che si ha, ad esempio un potenziale investitore, un cliente chiave o un mentore]. Aiutatemi a prepararmi per questo incontro suggerendomi strategie per iniziare con confidenza e mantenere un tono assertivo e deciso per tutta la durata dell’incontro. Le domande potenzialmente impegnative potrebbero riguardare [inserire uno scenario controverso], quindi aiutatemi a prepararmi a rispondere con sicurezza. Aggiungi anche qualche colpo di scena. Lo scopo di questa preparazione è aiutarmi ad affrontare la riunione con fiducia, pronto a fare una buona impressione“.

4. Concentrarsi sull’essere rilassati

I migliori comunicatori sono quelli che fanno sentire gli altri a proprio agio. Gran parte della sicurezza consiste nel sentirsi rilassati. Ma quando ci si sente tesi, insicuri e nervosi per quello che potrebbe accadere, può essere difficile trasmettere una tranquilla padronanza di sé. Tuttavia, è possibile migliorare il proprio stato d’animo adottando alcuni accorgimenti, come respirare profondamente e rilassare le spalle. Diventando consapevoli delle tensioni trattenute nel corpo e sciogliendole volontariamente, si può abbassare il livello di stress.

“Fornisci un elenco di azioni da compiere per rilassare il mio corpo e apparire più sicuro prima di riunioni o presentazioni importanti. Includi l’invito a respirare profondamente, a rilassare le spalle, a liberare la mascella, a distendere le sopracciglia e ad assumere un atteggiamento sciolto e disinvolto. Questa lista mi aiuterà a prepararmi per mettere a proprio agio gli altri apparendo più rilassato e sicuro di me“.

5. Non rimanere mai senza parole

Quando ci si relaziona con gli altri, è normale sentirsi più sicuri nel discutere di argomenti che si conoscono bene, mentre ci si può sentire spaesati se la conversazione verte su temi meno familiari. Tuttavia, anche se non ci si sente esperti su un dato argomento, è possibile mantenere un atteggiamento interessato ponendo domande appropriate. Il punto infatti non è apparire interessanti, ma mostrare interesse.

Tenendo a mente le classiche domande giornalistiche (Chi, Cosa, Perché, Quando, Come), è possibile approfondire qualsiasi tematica, imparare dall’interlocutore, capire la sua prospettiva e trovare terreni d’intesa. L’importante è non giudicare ciò che non si conosce, ma nutrire curiosità e voglia di comprendere. In questo modo, anche conversando di argomenti meno familiari, è possibile dialogare con sicurezza e stringere legami autentici. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT.

“In una recente conversazione, mi sono sentito poco sicuro di me e non sapevo di cosa parlare quando è stato sollevato l’argomento [menzionare l’argomento]. Aiutami a gestire meglio queste conversazioni in futuro suggerendomi delle brevi domande che avrei dovuto porre alle persone del gruppo sulla loro esperienza in merito a questo argomento. Trova una domanda utilizzando il metodo Chi, Cosa, Perché, Quando, Come. Utilizzerò questo metodo nelle conversazioni future, in modo da non essere mai a corto di parole“.