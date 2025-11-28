-50% sul bundle di Tapo L900: 2 strisce LED a metà prezzo

C’è uno sconto del 50% sul bundle che include due unità di Tapo L900, la striscia LED da 5 metri ciascuna in grado di riprodurre 16 milioni di colori e diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a quella calda. Il merito è di un’offerta lanciata da Amazon in occasione del Black Friday. Il marchio di TP-Link è tra i più noti e affidabili quando si tratta di prodotti hi-tech per la casa.

Black Friday: metà prezzo per il bundle di Tapo L900

Compatibile con Alexa e Assistente Google, è un’aggiunta alla smart home che trasforma qualsiasi ambiente. La confezione comprende anche il pulsante di controllo per accenderla e spegnerla in modo rapido. A livello di specifiche tecniche, vale la pena segnalare che la connettività avviene tramite Wi-Fi ed è possibile abbinarla a un sensore di movimento. All’interno della scheda dedicata trovi altre informazioni. L’immagine qui sotto mostra l’applicazione mobile attraverso cui è possibile personalizzarne il funzionamento.

Grazie allo sconto del 50% che taglia esattamente a metà la spesa puoi acquistare il bundle con due strisce LED da 5 metri del tipo Tapo L900 al prezzo di soli 24,99 euro. Vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce, la disponibilità è immediata. Il voto medio ottenuto da oltre 15.000 recensioni pubblicate dai clienti è 4,5 stelle su 5.

Oggi è il Black Friday e Amazon mette sul tavolo una selezione di promozioni che vale davvero la pena sfogliare. in tutte le categorie, a partire dai prodotti per la smart home come in questo caso. Le offerte più interessanti sono disponibili nella vetrina dedicata, con un elenco aggiornato di continuo.