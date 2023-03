6 consigli per migliorare la propria sicurezza online nel 2023

Il 2022 è stato l’anno più negativo di sempre in termini di sicurezza informatica, con clamorose fughe di dati ed incidenti più o meno gravi in ambito digitale. Anche il 2023 non sembra essere iniziato sotto una buona stella, anzi, perciò è necessario assicurarsi un cambio di passo importante su questo fronte. Come? Seguendo questi semplici 6 consigli si è sicuramente già a buon punto.

Dire addio alle password

Il futuro è adesso. I sistemi di autenticazione senza password stanno finalmente muovendo i primi passi in ambito tech. Parlare di rivoluzione sarebbe forse un po’ troppo, sicuramente però si è all’inizio di una nuova era nella quale le password sono destinate a sparire. A questo proposito, nel recente passato Google, Apple e Microsoft hanno stretto un accordo per l’interoperabilità dei sistemi che non richiedono più la password: oggi si può finalmente parlare di passkey, il nuovo standard di autenticazione disponibile su Windows, Mac, Android e iOS, che consente di proteggersi maniera efficace dalla minaccia del phishing.

Usare dati usa e getta

Anche nel 2023 tra i principali rischi online si annoverano le fughe dei dati. Quest’ultimi vengono sottratti nella maggior parte dei casi da social, fornitori di servizi Internet e compagnie assicuratrici. Per limitare i danni il consiglio, è di usare meno dati sensibili quando ci si iscrive a un nuovo sito, sfruttando alcuni servizi che permettono di impiegare email e numeri di telefono usa e getta per completare l’iscrizione di un nuovo account o ricevere il messaggio di conferma sul telefono.

Allontanarsi dai social network

Quante volte alla radio o in televisione viene trasmessa la notizia di questo o quell’altro personaggio famoso che abbandona i social per qualche tempo perché stufo delle continue campagne di odio alimentate dagli utenti? Ecco, è importante sapere che non solo si è costretti a fronteggiare l’odio di tanti utenti, ma anche problemi di natura tecnica che possono mettere a repentaglio i propri dati sensibili. Il consiglio è di allontanarsi dai social o in alternativa migrare ad altre piattaforme più sicure come Telegram e Mastodon.

Interrompere il doomscrolling

Un’altra sana abitudine per il 2023 è di smettere di fare doomscrolling, cioè smettere di controllare notizie sui siti web o post sui social all’infinito. Se i propri figli trascorrono troppo tempo sui social, esistono degli strumenti come Kaspersky Safe Kids, che permettono di impostare dei limiti di tempo per stare davanti allo schermo del telefono o del tablet, oltre a bloccare l’accesso a contenuti pericolosi o inappropriati e monitorare la posizione dei propri figli tramite GPS.

Mantenere lavoro e vita privata separati

Il lavoro non dovrebbe mai interferire con il tempo dedicato alla famiglia e agli amici. Allo stesso modo, le faccende domestiche non dovrebbero essere fonte di distrazione durante l’orario di lavoro. Seguendo questa buona abitudine si trarrà un grosso vantaggio anche sul fronte della sicurezza informatica, in quanto non si mischieranno più le informazioni lavorative con le informazioni personali, restituendo allo stesso modo maggiore fiducia all’azienda o al datore di lavoro presso cui si lavora.

Osservare le regole base della vita digitale

Infine, è importantissimo rispettare quelle che sono regole ormai basilari nel mondo digitale, come l’aggiornamento delle app e del sistema operativo, l’utilizzo di password uniche per ciascun sito e l’utilizzo di un software di sicurezza per computer e smartphone. Se si è pigri o il più delle volte sbadati, è possibile rivolgersi a un’unica piattaforma in grado di affrontare tutti questi problemi insieme: Kaspersky che di recente ha operato un importante rebranding qui in Italia presentando i nuovi piani Standard, Plus e Premium. Proprio in questi giorni è attiva una promo che ti consente di risparmiare il 45% per il primo anno, qualunque piano tu scelga di sottoscrivere.

Tra le sue funzionalità si annoverano gli aggiornamenti automatici delle app ormai obsolete, un password manager, una protezione avanzata anti-phishing, anti-malware e anti-spam, più la correzione automatica delle impostazioni insicure del sistema operativo Windows.

