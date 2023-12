6 strumenti basati sull'intelligenza artificiale per potenziare la produttività

La produttività è cruciale per gestire efficacemente una giornata lavorativa, ma mantenere un alto livello di attenzione per l’intera giornata può essere una sfida, specialmente quando si affrontano numerosi progetti e compiti. In tali situazioni, la produttività può calare, portando alla perdita di tempo prezioso e a un rendimento lavorativo non ottimale. Per ovviare a questi problemi l’intelligenza artificiale si rivela un valido alleato per i lavoratori che cercano un supporto professionale ed efficace. Nell’ambito AI esistono vari strumenti, ciascuno con funzioni e qualità specifiche, che si rivelano ideali per incrementare significativamente la produttività lavorativa. Ecco 6 strumenti AI per migliorare la produttività sul lavoro.

Motion, il supporto AI numero uno

Motion si posiziona al primo posto come assistente virtuale, offrendo un supporto per migliorare e svolgere il lavoro in modo più efficiente. Motion è in grado di ottimizzare in modo intelligente l’intera giornata lavorativa, aumentando così la produttività. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente l’interfaccia semplice e intuitiva, che lo rende uno strumento ideale per tutti.

Le funzioni di Motion sono numerose, come i vantaggi che si ottengono utilizzando lo strumenti. Infatti, Motion è in grado di completare un lavoro in modo intelligente e veloce, ad esempio automatizzando il processo di pianificazione. Lo strumento permette anche di ottimizzare gli impegni lavorativi a seconda della richiesta dell’utente, come la programmazione delle riunioni o la riprogrammazione dei lavori annullati. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Motion crea e gestisce tutti i progetti e l’elenco delle attività da svolgere durante una giornata, rendendolo un alleato prezioso per la gestione efficiente del tempo e delle attività.

Fireflies, l’AI che prende appunti

Un altro strumento efficace per la produttività è Fireflies, un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale. Lo strumento si concentra sulla funzionalità di registrare e trascrivere automaticamente tutti gli appunti di una riunione o altri input vocali. Inoltre, Fireflies.ai semplifica del 40% l’analisi di riunioni e sondaggi tra gli utenti grazie all’analisi delle conversazioni. In questo modo, Fireflies permette di velocizzare il processo di scrittura ottenendo così appunti essenziali per la realizzazione del progetto definitivo.

La sua praticità d’uso è ulteriormente potenziata dalla sua capacità di integrarsi con Google Meet, Zoom, Teams e altre piattaforme popolari, nonché con app aziendali come Slack e Salesforce. Tutte le sue caratteristiche rendono Fireflies uno strumento estremamente utile per migliorare l’efficienza e la produttività nel contesto lavorativo.

Hemingway, un redattore intelligente

Hemingway Editor Plus è uno strumento da integrare sul lavoro per chi necessita di creare testi precisi e specifici in poco tempo. L’ editor non solo controlla l’ortografia e la grammatica, ma anche lo stile del testo, migliorandolo a seconda delle esigenze. Inoltre, sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per scrivere testi vividi, accattivanti e utili. Hemingway non si occupa solo di revisionare il testo, ma è in grado di generare da zero delle frasi o parti di testo, consigliando anche nei casi in cui è necessario la sostituzione o l’aggiunta di paragrafi.

Hemingway Editor Plus è uno strumento AI per tutti i professionisti che sono alla ricerca di un aiuto per organizzare i propri pensieri e rendere un testo perfetto con frasi coerenti. Come anticipato, riesce a generare in poco tempo delle frasi, migliorandone la struttura ed eliminando frasi complesse o eventuali errori. Utilizzare questo strumento significa ottenere un supporto per scrivere in modo accattivante, conciso e semplice ma anche per osservare una stima generale sulla leggibilità del testo. Tutte le caratteristiche di questo strumento lo rendono indispensabile per chiunque desideri migliorare la propria scrittura.

Plus AI, per generare presentazioni in un click

Un altro elemento essenziale nel contesto lavorativo sono le presentazioni, un compito spesso lungo e complesso che può risultare noioso. Tuttavia, grazie a Plus AI, è possibile creare presentazioni con intelligenza artificiale e modificare le diapositive in Google Presentazioni per renderle perfette per partner e clienti, per potenziare la propria produttività.

Plus AI riesce generare e migliorare l’aspetto di una presentazione o di diapositive in pochi secondi, creando presentazioni efficaci e coinvolgenti in modo efficiente grazie all’AI. Infatti, utilizzando Plus AI è possibile modificare o inserire delle diapositive personalizzate senza dover ricominciare sempre da zero, un processo che richiederebbe tempo ed energia. L’intelligenza artificiale di Plus AI, con un semplice input, riesce a generare presentazioni con il tono di comunicazione ideale a seconda delle esigenze.

Anyword, il supporto marketing

Proseguendo troviamo Anyword una piattaforma di scrittura per il settore marketing, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare testi efficaci. Tra le sue funzioni, Anyword è in grado di analizzare l’efficacia dei contenuti pubblicati e di apprendere dai propri progetti, rendendo i contenuti sempre unici e adattandoli al pubblico di riferimento. Anyword è infatti uno dei quei strumenti AI che permettono di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle proprie strategie di marketing.

L’utilizzo di questa piattaforma basata sull’intelligenza artificiale può portare a un aumento del coinvolgimento degli utenti e dei clic di almeno il 15-20%.

Ai.nero, per contenuti visivi accattivanti

Infine, ma non meno importante, un altro elemento fondamentale durante un processo di lavoro sono i contenuti visivi. AI.Nero semplifica il processo di creazione di immagini, oltre a perseverare la qualità in fase di modifica e a trasformarsi anche in una piattaforma di archiviazione ideale per i propri lavori. Le sue funzionalità, che si basano sull’intelligenza artificiale, rendono la modifica e la generazione di immagini più veloce e pratica, riducendo notevolmente il tempo di lavoro, potenziando notevolmente la produttività.

Nello specifico, AI.Nero è in grado di modificare rapidamente le immagini, rimuovendo lo sfondo, ritoccando e aggiungendo filtri. Ma non solo, è anche in grado di creare effetti visivi accattivanti. Tutto questo grazie all’intelligenza artificiale, che permette di farlo velocemente e in modo semplice, senza sprecare energia e tempo. AI.Nero è una piattaforma completa perché, oltre alla modifica delle immagini e alla generazione di contenuti visivi ottimizzati, riesce a generare avatar e creare animazioni per dare vita ai propri progetti. Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale per aumentare la produttività sul lavoro sono molti, per questo è essenziale comprendere l’azione che si desidera velocizzare sul lavoro per identificare lo strumento AI più adatto.