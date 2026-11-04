7 modi per usare ChatGPT nella vita di tutti i giorni

Trecento. Tanti sono i modi in cui le persone usano ChatGPT nella vita quotidiana, secondo il libretto distribuito a un evento organizzato di recente da OpenAI. Trecento, e la stragrande maggioranza non c’entra nulla con il lavoro. C’è chi gli chiede cosa cucinare con quello che ha in frigorifero, chi lo usa per preparare la trattativa sullo stipendio, chi gli fa progettare la casetta sull’albero per i figli. Roba concreta, lontana anni luce dai diagrammi e dalle presentazioni aziendali.

7 usi pratici del chatbot nella vita quotidiana (con i prompt)

Da quei trecento modi, abbiamo selezionato sette categorie, ciascuna con i prompt da copiare e adattare.

1. Cucina e alimentazione

La cucina è forse l’ambito in cui ChatGPT dà i risultati più immediati. Non perché sappia cucinare, ma perché sa organizzare. Sostituire un ingrediente mancante, costruire un menù per una cena con ospiti dalle esigenze diverse e pianificare i pasti della settimana tenendo conto del tempo a disposizione e degli elettrodomestici in casa. All’evento qualcuno ha raccontato di usare la funzione vocale come assistente in diretta mentre cucina, chiedendo tempi di cottura e correzioni al volo.

Prompt: Sto preparando le crêpe ma non ho il latte. Con cosa posso sostituire?

Prompt: Organizzo una cena per [numero] amici. Uno è intollerante ai latticini, uno è vegano. Il pasto non deve essere interamente vegano, ma ci devono essere opzioni per tutti. Mi servono uno stuzzichino, un antipasto, almeno due proposte per il piatto principale e almeno due dolci. Prepara anche una lista di cose che gli ospiti possono portare. Dammi tre alternative per ogni portata.

Prompt: Cosa devi sapere di me e della mia famiglia per preparare un buon piano alimentare settimanale? I miei figli hanno 3, 5 e 6 anni. I due più piccoli mangiano quasi tutto. Non suggerire un menù per adulti e uno per bambini: non succederà. Voglio piatti che richiedano dai trenta ai sessanta minuti di preparazione. Ho una pentola a cottura lenta, una pentola a pressione, una friggitrice ad aria, i fornelli e il forno. Il martedì è una giornata piena di impegni extrascolastici, quindi serve un piatto a cottura lenta o qualcosa che non richieda attenzione continua.

2. Viaggi e scoperte

Organizzare un viaggio con il chatbot funziona bene soprattutto nella fase di esplorazione, quella in cui si hanno le idee confuse e si ha bisogno di qualcuno che butti giù delle proposte. Costruire un itinerario per una giornata in una città sconosciuta, verificare l’affidabilità di un sito di prenotazione o farsi suggerire destinazioni su misura sono compiti in cui il chatbot è più veloce e più paziente di qualsiasi motore di ricerca.

Prompt: Ho qualche ora a disposizione a [città], cosa potrei fare? Voglio concentrarmi su natura, buon cibo e bei posti da fotografare.

Prompt: Voglio organizzare un viaggio con [numero] amici verso una destinazione fuori dall’Italia. Ci piace stare all’aria aperta, preferiamo il caldo al freddo, amiamo il mare e le escursioni, il buon cibo e le esperienze culturali. Proponi [numero] destinazioni.

3. Forma fisica e benessere

Il chatbot non sostituisce un medico né un istruttore certificato, ma sa ascoltare con pazienza tutte le variabili e proporre un piano su misura. Dalla costruzione di una routine di allenamento per principianti a un programma di cura della pelle che non preveda dodici passaggi mattutini, il chatbot eccelle nel trasformare esigenze vaghe in istruzioni concrete.

Prompt: Agisci come un preparatore atletico certificato e fammi domande, una alla volta, sulla mia attività fisica attuale, la mia alimentazione, gli integratori che prendo e i miei obiettivi. Poi usa le risposte per capire a che punto sono e come possiamo raggiungere i miei obiettivi insieme.

Prompt: Voglio prendermi più cura della pelle senza esagerare. Mi alleno, nuoto e sudo molto. La mia pelle è nella norma, ma vorrei meno imperfezioni e un aspetto più luminoso. Costruisci una routine semplice — massimo due o tre passaggi per volta. Dimmi quando farla (mattina o sera, prima o dopo l’allenamento) e consiglia prodotti adatti a chi comincia.

4. Soldi e finanze

Il chatbot non è un consulente finanziario e non bisognerebbe caricarci i propri estratti conto, ma come strumento per fare ordine nei propri conti funziona egregiamente. Costruire un budget, capire quando si potrà smettere di lavorare o prepararsi a una trattativa sullo stipendio sono attività in cui la conversazione guidata del chatbot vale più di un foglio di calcolo vuoto.

Prompt: Voglio impostare un budget settimanale. Non ne ho mai fatto uno, ma voglio tenere sotto controllo le mie spese e capire dove finiscono i soldi.

Prompt: Qual è la fascia di stipendio media per [professione] a [città]? Dammi anche consigli e frasi efficaci per negoziare uno stipendio più alto o condizioni migliori in base alla mia esperienza. Poi facciamo una simulazione.

5. Famiglia e figli

Gestire una famiglia con bambini piccoli non è una passeggiata. Il chatbot aiuta a costruire routine mattutine realistiche, inventare attività che non coinvolgano uno schermo e capire dove intervenire per ridurre lo stress quotidiano.

Prompt: Crea una routine mattutina per un bambino dell’asilo e uno del nido che ci faccia uscire di casa entro le [ora] senza il caos. Tieni conto che devo preparare anche me.

Prompt: Proponimi dieci attività che un bambino di [età] possa fare da solo con giocattoli e materiali che si trovano in casa. Le attività non devono coinvolgere schermi, devono tenerlo impegnato per almeno trenta minuti, richiedere meno di cinque minuti di preparazione, essere facili da riordinare e sicure senza sorveglianza continua.

6. Casa e giardino

La casa è il posto dove si prendono decisioni costose sulla base di sensazioni vaghe. Quelle piastrelle staranno bene nel bagno? Il colore della parete si abbinerà al pavimento? Il chatbot non ha gusto estetico, ma se si carica una foto del bagno e una delle piastrelle che si stanno valutando si può chiedere di generare un’anteprima del risultato. Non sostituisce un architetto, ma evita di scoprire a posa finita che quel grigio perla sembrava diverso sul catalogo. Lo stesso vale per il giardino, misure alla mano, il chatbot progetta strutture che stiano dentro i vincoli reali dello spazio disponibile.

Prompt: Ecco una foto del mio bagno ed ecco una foto delle piastrelle che mi piacciono. Crea un’anteprima di come starebbero. [Caricare le foto]

Prompt: Cosa devo fare per far durare il più possibile questi fiori e farli apparire al meglio? [Caricare la foto dei fiori]

7. Imparare qualcosa di nuovo

Spiegare cose complicate in modo semplice è quello che i modelli di linguaggio fanno meglio. Fisica quantistica spiegata come a un bambino di dieci anni, piano realistico per imparare la chitarra, percorso strutturato per una lingua straniera: il chatbot trasforma argomenti intimidatori in passi concreti.

Prompt: Voglio capire [argomento]. Individua il venti per cento delle nozioni più importanti che mi permetteranno di comprendere l’ottanta per cento della materia.