7 modi di usare Claude su Documenti, Fogli e Slide di Google

Gemini di Google è già integrato nei Documenti, nei Fogli di calcolo e nelle Presentazioni di Google da tempo. Ma aveva il campo libero, era l’unico assistente AI in grado di lavorare direttamente all’interno dei file. Ora ha un rivale.

Claude di Anthropic è arrivato nelle stesse tre applicazioni come assistente nella barra laterale. Si apre dal menu delle estensioni, compare accanto al documento e può leggere, analizzare e modificare il file su cui si sta lavorando, senza dover copiare e incollare nulla in una finestra separata.

La funzione è in fase sperimentale per gli abbonati ai piani a pagamento di Claude e richiede un account Google che permetta l’installazione di applicazioni dal negozio di estensioni. Una differenza importante rispetto ai connettori di Google disponibili dentro Claude, è che quei connettori permettono di cercare e fare riferimento a file nell’archivio di Google durante una conversazione. L’estensione all’interno di Documenti, Fogli e Slide accede direttamente al file aperto e ci lavora sopra.

Claude ora lavora dentro Documenti e Fogli di Google: 7 cose da provare

Ecco sette modi per mettere alla prova la nuova funzione di Claude.

1. Riscrivere e revisionare un documento

Prompt: Revisiona e riscrivi questo documento per chiarezza e concisione.

All’apertura, Claude propone diverse opzioni predefinite, come controllare le incongruenze, revisionare il testo, riassumere un contratto, segnalare clausole anomale, preparare una nota. Il prompt di riscrittura lo fa esaminare l’intero documento, offrire suggerimenti specifici e permettere di applicare tutte le modifiche raccomandate con un singolo clic. Claude modifica il testo direttamente nel documento preservando le informazioni essenziali e riducendo il conteggio delle parole, il tutto senza uscire dal file.

2. Ristrutturare un documento lungo

Prompt: Ristruttura questo documento con sezioni chiaramente definite e titoli appropriati.

Per i documenti lunghi che sono cresciuti in modo organico, un paragrafo dopo l’altro, senza una struttura ragionata, Claude può riorganizzare il contenuto con titoli logici e una progressione che renda il testo più leggibile. Il risultato include i titoli richiesti, le modifiche da approvare una per una e infine un titolo per il documento. Le modifiche combinate trasformano un flusso di testo disordinato in un documento strutturato che non ha bisogno di ulteriori interventi.

3. Correggere le formule di un foglio di calcolo

Prompt: Trova e correggi tutte le formule che non funzionano in questo foglio.

All’interno dei Fogli di calcolo, Claude mostra diverse competenze predefinite e offre la possibilità di crearne di personalizzate. Per chi lavora con fogli complessi pieni di formule, la capacità di individuare e correggere gli errori è preziosa. Claude non si limita a sistemare le formule, spiega il ragionamento dietro ogni correzione, quindi è utile sia per verificare che la soluzione sia giusta sia per imparare a evitare lo stesso errore in futuro.

4. Pulire i dati disordinati

Prompt: Pulisci i dati disordinati in questo foglio di calcolo.

I fogli di calcolo che sono passati attraverso troppe mani finiscono inevitabilmente con dati incoerenti, formati misti, celle vuote dove non dovrebbero esserci, duplicati, errori di battitura nei nomi delle categorie. Claude offre tre opzioni per posizionare i dati puliti: un nuovo foglio dedicato, la sovrascrittura dei dati originali o altri fogli disponibili nel file. Con la sovrascrittura, il foglio viene ripulito sul posto e Claude elenca tutte le modifiche effettuate per ciascuna scheda. In questo modo, permette di verificare che nulla di importante sia stato alterato.

5. Trasformare i dati in un grafico

Prompt: Trasforma tutti i dati di questo foglio in un grafico.

Un foglio di calcolo pieno di numeri racconta una storia che nessuno riesce a leggere finché quei numeri non diventano qualcosa di visivo. Claude prende i dati, li trasforma in un grafico leggibile e fornisce una spiegazione dettagliata di come lo ha costruito e cosa i dati effettivamente mostrano. Offre anche opzioni per rendere il grafico più dettagliato, ad esempio può aggiungere assi secondari, cambiare il tipo di visualizzazione, evidenziare i dati più importanti.

6. Aggiungere slide coerenti a una presentazione esistente

Prompt: Aggiungi tre slide che restino in linea con l’argomento di questa presentazione.

All’interno delle Presentazioni, Claude offre tre opzioni di partenza per le presentazioni esistenti: riassumere il contenuto, costruire un’analisi competitiva e verificare la coerenza. Con il prompt utilizzato, Claude crea nuove slide che seguono il tema e lo stile del resto della presentazione anziché produrre contenuto generico scollegato dal contesto. Si possono chiedere diapositive aggiuntive e Claude può integrare dati provenienti da studi reali per rendere la presentazione più convincente.

7. Chiedere a Claude di criticare la presentazione

Prompt: Rivedi questa presentazione, muovi delle critiche e apporta le modifiche appropriate sulla base delle tue osservazioni.

Questo è il test più impegnativo. Claude deve attraversare tutte le slide, trovare errori nella narrazione, nel testo e nella disposizione, e correggerli.

Cosa funziona bene e cosa c’è ancora migliorare

L’integrazione diretta funziona bene nella fase sperimentale attuale. Claude può rispondere a domande sul documento, sul foglio o sulla presentazione aperta, fornendo risposte con riferimenti al contenuto originale. Tra le limitazioni della versione attuale, Claude non può ancora leggere, rispondere o risolvere i commenti presenti in un documento, una funzione che sarebbe particolarmente utile per il lavoro collaborativo.

Il vantaggio più interessante dell’integrazione è che Claude e Gemini non si escludono a vicenda, lavorano nello stesso ambiente. Si può usare Gemini per generare una prima bozza e Claude per revisionarla, oppure Claude per ristrutturare un documento e Gemini per approfondire una sezione specifica. Due assistenti con stili diversi nello stesso spazio di lavoro is meglio che one…