Come disattivare Gemini su Documenti di Google (prima di impazzire)

Si apre un Documento di Google per scrivere, e appare un riquadro: “Scrivi con Gemini“. Si cerca un pulsante per chiuderlo. Non si trova e ci si arrabbia. E invece di scrivere l’articolo che si doveva scrivere, si scrive una guida su come sbarazzarsi di Gemini su Google Documenti, perché c’è voluto un po’ per capirlo.

È esattamente quello che è successo a un giornalista di The Verge. Ed è probabilmente quello che è successo a tutti. Ecco come risolvere.

Come eliminare il riquadro “Scrivi con Gemini” con il metodo veloce

Si clicca su “Gemini” nella barra del menu in alto sopra il documento. Nel menu a tendina, si seleziona “Preferenze barra inferiore.” Da lì, si disattiva la barra inferiore, il riquadro AI in fondo allo schermo scompare.

Il metodo completo: disattivare Gemini su Workspace

Invece di disattivare ogni funzione AI singolarmente, è possibile disabilitare le “funzionalità smart” su Google Workspace tramite Gmail.

Basta andare nella propria casella Gmail. Cliccare l’icona dell’ingranaggio per le Impostazioni, poi “Visualizza tutte le impostazioni.” Si scorre a metà pagina fino a “Funzionalità smart di Google Workspace” e si clicca “Gestisci impostazioni funzionalità smart Workspace.”

Si troveranno due opzioni: una per le funzionalità smart di Google Workspace (i pop-up Gemini in Documenti) e una per altre funzionalità smart (come Gmail che crea automaticamente eventi nel calendario per i voli). Basta disattivare la prima. La seconda è meno fastidiosa, ma naturalmente si può disattivare anche quella.

Il fatto che per disattivare una funzione mai richiesta dagli utenti siano necessari più passaggi, e che il controllo si trovi in Gmail anziché in Google Documenti, dice molto sulle priorità progettuali di Google. Se l’opzione fosse facilmente accessibile nelle impostazioni dell’app interessata, probabilmente non ci sarebbe bisogno di spiegare come trovarla. Invece è nascosta e poco intuitiva.

È lo stesso schema che abbiamo visto con Google Search (nessun modo di disattivare AI Mode), e con le foto di Lens che diventano materiale di addestramento se non si va a disattivare un’impostazione che non si sa di avere.