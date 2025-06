799€ per iPad Air 13" M2 da 128GB: studio, lavoro e svago anche in 5 rate

iPad Air 13″ M2 è un dispositivo da utilizzare in mille modi differenti. Limitare il suo nome alla categoria “tablet” è riduttivo visto che abbinato ai suoi acessori diventa un perfetto laptop o una tavola su cui scrivere e disegnare. Con l’arrivo della nuova versione OS, la sua potenza verrà persino estesa. Per queste motivazioni, se sei alla ricerca di un prodoto da usare in modi diversi e ottenere sempre il massimo, acquistarlo non può che essere il biglietto di sola andata verso la scelta giusta. Approfittane ora che è in sconto con un ribasso del 12% su Amazon, mettilo nel carrello con 799 euro e se vuoi paghi anche in 5 rate senza interessi.

Apple sforna prodotti vincenti. Da quando sono entrati in gioco i chip proprietari, i suoi device sono ancora più performanti e adatti ad ogni esigenza. Ne è l’esempio questo iPad Air 13″ M2 con un potenziale così ampio da essere ideale per svago, studio e lavoro. Disponibile in colorazione Azzurra, è la versione da 128GB che è un ottimo punto di partenza. Nel caso c’è sempre il Cloud con cui allargare il suo potenziale. Sottile, elegante e robusto per portarlo sempre con te: in borsa e nello zaino diventa il tuo alleato. Persino l’autonomia non è una seccatura visto che hai un giorno completo di autonomia con cui sbizzarrirti.

Il display da 13 pollici è l’indiscutibile Liquid Retina con un ampia gamma cromatica e risoluzione avanzata per goderti ogni colore e ogni dettaglio. Nei momenti in cui premi play e passi del tempo con contenuti streaming e così via, anche il suono ti circonda rendendo l’esperienza di alto livello in tutti gli ambiti. Grazi alle fotocamere da 12MP e alla registrazione dei video in 4K, non rinunci ad alcun dettaglio e per finire, il Touch ID ti tutela in tutto e per tutto.

Come dire di no a iPad Air 13″ M2? Collegati e acquistalo con soli 799 euro su Amazon.