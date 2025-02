A San Valentino niente fiori: meglio uno spazio cloud a vita, al 50% di sconto

A San Valentino fai un regalo originale: non fiori o anelli, ma uno spazio cloud che duri per la vita. Approfitta della promozione limitata pCloud per acquistare tutti i piani a vita (fino a 10 TB!) con uno sconto del 50%. Un’unica spesa, per un servizio che durerà per sempre, senza canoni mensili e annuali, in cui potrai conservare tutti i tuoi ricordi – fotografie, video, documenti e tanto altro.

Cloud a vita: con pCloud da 199 euro

Sono tanti i servizi cloud disponibili online. Noi ti consigliamo pCloud perché è uno dei pochi che mette a disposizione piani A VITA, che saranno tuoi per sempre. Puoi caricare tutte le tue foto, i tuoi video, le immagini, senza il rischio che vadano perduti. Oppure puoi conservare importanti documenti di lavoro per averli sempre a disposizione, grazie alla sincronizzazione automatica su ogni dispositivo.

Ma pCloud offre anche tanti vantaggi che lo rendono una scelta più indicata rispetto alla concorrenza. Innanzitutto la piattaforma garantisce la massima sicurezza grazie al protocollo TLS/SSL, che protegge il trasferimento dei file dal tuo dispositivo ai server. Inoltre, con la crittografia avanzata, sai che tu e tu soltanto accedi ai tuoi dati.

Con pCloud, condividere file con colleghi, amici o familiari diventa semplice grazie a diverse opzioni integrate nell’interfaccia web e nelle applicazioni dedicate. Poi, è compatibile con qualsiasi dispositivo: così accedi ai tuoi file sempre e ovunque. Il servizio si integra perfettamente con desktop, tablet e smartphone. Infine, hai la possibilità di effettuare il backup automatico da altre piattaforme, come Dropbox, Google Drive, Google Photos e anche Facebook.

Sono tre i piani pCloud in offerta al 50% di sconto grazie alla promozione di San Valentino:

Premium 1 TB a 199 euro invece di 435 euro

a 199 euro invece di 435 euro Premium Plus 2 TB a 279 euro invece di 599 euro

a 279 euro invece di 599 euro Ultra 10 TB a 799 euro invece di 1890 euro

La promozione speciale per San Valentino di pCloud è valida solo per un periodo limitato: è il momento giusto per approfittarne e risparmiare così metà prezzo sul tuo prossimo spazio cloud a vita.