Storage Sicuro, Antivirus e VPN con Internxt: tutto incluso a vita all'85% di sconto

Il tuo Cloud Storage sicuro a vita ti sta aspettando con Internxt a un prezzo imperdibile grazie all’85% di sconto disponibile online. Ogni piano è in promozione speciale ed è a vita, quindi lo paghi una volta per sempre. Inoltre, hai anche inclusi un antivirus che protegge i tuoi dispositivi in tempo reale e una VPN crittografata per navigare in totale anonimato online.

Ottieni di nuovo il controllo della tua privacy. Rispetto ai cloud storage tradizionali, Internxt si assicura che solo tu abbia le chiavi dei tuoi dati crittografati e non archivia né vende i tuoi dati a terze parti. Tutto è realizzato e gestito per mantenere le tue informazioni al sicuro. I tuoi file sono inviolabili grazie alla sicurezza di nuova generazione con crittografia end-to-end e post quantistica.

Tutti i piani a vita Internxt per uno storage sicuro con antivirus e VPN inclusi

Fondamentalmente, Internxt offre agli utenti tre piani a vita con storage sicuro che includono antivirus e VPN. Ogni piano offre una quantità di spazio differente e funzionalità aggiuntive che lo rendono più o meno completo per tutti gli utenti e per i professionisti. Dai un’occhiata alle opzioni attivabili all’85% di sconto.

Internxt Essential a soli 285 euro, invece di 1000 euro, una tantum con: 1TB di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password VPN crittografata Antivirus



Internxt Premium a soli 435 euro, invece di 2000 euro, una tantum con: 3TB di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password Invita, condividi e collabora Versioning dei file VPN crittografata Antivirus Cleaner Meet



Internxt Ultimate a soli 585 euro, invece di 3000 euro, una tantum con: 5TB di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni Crittografia post-quantistica Crittografia a conoscenza zero Autenticazione a due fattori Backup del computer Condivisione file protetta da password Invita, condividi e collabora Versioning dei file Foto | Prossimamente Supporto CLI e WebDav Supporto NAS e Rclone VPN crittografata Antivirus Cleaner Meet Mail | Prossimamente

