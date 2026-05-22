 Storage Sicuro, Antivirus e VPN con Internxt: tutto incluso a vita all'85% di sconto
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Storage Sicuro, Antivirus e VPN con Internxt: tutto incluso a vita all'85% di sconto

Storage Sicuro, Antivirus e VPN con Internxt: tutto incluso a vita all'85% di sconto
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Il tuo Cloud Storage sicuro a vita ti sta aspettando con Internxt a un prezzo imperdibile grazie all’85% di sconto disponibile online. Ogni piano è in promozione speciale ed è a vita, quindi lo paghi una volta per sempre. Inoltre, hai anche inclusi un antivirus che protegge i tuoi dispositivi in tempo reale e una VPN crittografata per navigare in totale anonimato online.

Scegli il piano a vita Internxt perfetto

Ottieni di nuovo il controllo della tua privacy. Rispetto ai cloud storage tradizionali, Internxt si assicura che solo tu abbia le chiavi dei tuoi dati crittografati e non archivia né vende i tuoi dati a terze parti. Tutto è realizzato e gestito per mantenere le tue informazioni al sicuro. I tuoi file sono inviolabili grazie alla sicurezza di nuova generazione con crittografia end-to-end e post quantistica.

Tutti i piani a vita Internxt per uno storage sicuro con antivirus e VPN inclusi

Fondamentalmente, Internxt offre agli utenti tre piani a vita con storage sicuro che includono antivirus e VPN. Ogni piano offre una quantità di spazio differente e funzionalità aggiuntive che lo rendono più o meno completo per tutti gli utenti e per i professionisti. Dai un’occhiata alle opzioni attivabili all’85% di sconto.

  • Internxt Essential a soli 285 euro, invece di 1000 euro, una tantum con:
    • 1TB di spazio di archiviazione crittografato
    • Prova gratuita di 30 giorni
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • VPN crittografata
    • Antivirus
Acquista Internxt Essential
  • Internxt Premium a soli 435 euro, invece di 2000 euro, una tantum con:
    • 3TB di spazio di archiviazione crittografato
    • Prova gratuita di 30 giorni
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • Invita, condividi e collabora
    • Versioning dei file
    • VPN crittografata
    • Antivirus
    • Cleaner
    • Meet
Acquista Internxt Premium
  • Internxt Ultimate a soli 585 euro, invece di 3000 euro, una tantum con:
    • 5TB di spazio di archiviazione crittografato
    • Prova gratuita di 30 giorni
    • Crittografia post-quantistica
    • Crittografia a conoscenza zero
    • Autenticazione a due fattori
    • Backup del computer
    • Condivisione file protetta da password
    • Invita, condividi e collabora
    • Versioning dei file
    • Foto | Prossimamente
    • Supporto CLI e WebDav
    • Supporto NAS e Rclone
    • VPN crittografata
    • Antivirus
    • Cleaner
    • Meet
    • Mail | Prossimamente
Acquista Internxt Ultimate

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Pubblicato il 22 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 mag 2026
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