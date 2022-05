Abbandonare i gruppi WhatsApp senza far rumore

Croce e delizia delle nostre interazioni via chat, i gruppi di WhatsApp possono talvolta assumere le sembianze di un buco nero in grado di fagocitare migliaia di messaggi e il tempo necessario per passarli in rassegna. Ce n’è uno per la scuola, un altro per il calcetto, uno per i parenti stretti e l’elenco potrebbe andare avanti quasi all’infinito. Uscirne non è sempre cosa semplice: apparentemente servono pochi secondi, ma facendolo si rischia talvolta di provocare enormi incidenti diplomatici. Fortunatamente, presto saremo in grado di dileguarci in modo silenzioso, senza nessuno se ne possa accorgere.

WhatsApp consentirà di abbandonare i gruppi in silenzio

A svelarlo è la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, anticipando il presunto arrivo di una caratteristica che in molti accoglierebbero fin da subito a braccia aperte. Al momento si trova in fase di sviluppo e non è ancora pronta per una fase di test. Come visibile nello screenshot qui sotto, solo gli amministratori saranno avvisati della nostra scelta di abbandonare la conversazione. Gli altri utenti non lo sapranno mai.

Vuoi uscire da questo gruppo? Solo tu e gli amministratori del gruppo sarete notificati della tua uscita dal gruppo.

La nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp consentirà di abbandonare i gruppi senza farlo sapere a tutti i membri (fonte: WABetaInfo)

Come sempre in questi casi è doveroso sottolineare che la nuova funzionalità potrebbe non vedere mai la luce. Non è dato a sapere se e quando farà il suo esordio nella versione finale dell’applicazione. Talvolta, le novità sperimentate finiscono nel cestino se emergono bug o problemi non risolvibili.

Tra le novità introdotte di recente dall’applicazione figurano le reazioni. Sempre mantenendo l’attenzione concentrata sui gruppi, nella visione di Meta arriveranno presto a trasformarsi in Community.

