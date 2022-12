Abbinare una VPN allo streaming, ecco perché conviene

Perché conviene abbinare una VPN allo streaming? Sarebbe opportuno prima capire perché qualcuno vorrebbe farlo. Il motivo principale è per accedere a contenuti non disponibili in Italia.

Le VPN sono principalmente strumenti di sicurezza informatica, che permettono di crittografare il traffico online facendo passare attraverso un server privato remoto.

Ecco perché sono utilissime per lo streaming video online, in quanto aggirano i blocchi geografici quando si collegano a un server remoto.

Inoltre, grazie alla crittografica del traffico, le limitazioni di banda non verranno applicate. Ci sono tantissimi servizi VPN sul Web, ma non tutti riescono a raggiungere livelli elevati come Atlas VPN.

Ecco perché abbinare una VPN allo streaming usando Atlas VPN

Siccome gli accordi sui diritti di trasmissione variano da nazione in nazione, è facile essere impossibilitati ad accedere a determinati contenuti, disponibili soltanto in determinati Paesi.

Quindi, il catalogo di piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video si allarga o si restringe in base al Paese.

Ciò spiega perché conviene abbinare una VPN allo streaming. In questo modo, chiunque può accedere a contenuti che in Italia non vengono trasmessi, ma anche in altri Paesi.

È anche vero che i suddetti servizi streaming riescono a identificare la VPN e a bloccare l’accesso ai contenuti.

Ma, usando Atlas VPN, un utente deve soltanto scollegarsi e poi ricollegarsi al server per cambiare l’indirizzo IP.

C’è un altro aspetto di Atlas VPN da non trascurare: la riduzione dei problemi di banda durante lo streaming.

I provider di servizi Internet, per evitare che il traffico si congestioni, rallentano o limitano la quantità del traffico a disposizione di un utente.

Di conseguenza, i buffering e le interruzioni su serie TV e film possono diventare un vero e proprio problema.

Usando Atlas VPN, tutto il traffico che va e viene tra il server remoto e il dispositivo in uso viene crittografato, impendendo a chiunque di sapere cosa fa un utente fa online, compreso il provider di servizi Internet.

Quindi, usare Atlas VPN per guardare film e telefilm in streaming conviene per diversi motivi. Inoltre, il servizio può essere acquistato con lo sconto del 85% e con la garanzia di rimborso a 30 giorni in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.