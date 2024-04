Abbonati a Babbel: 13 lingue, una sola app per impararle tutte

Saper comunicare è importantissimo. In più lingue, ancora meglio. Con Babbel puoi sceglierne una tra un’ampia selezione e impararla in modo rapido e divertente. Sono già oltre dieci milioni gli abbonati e tantissimi gli utenti soddisfatti: il 92% ha affermato di aver migliorato le proprie capacità in soli due mesi. Ecco perché Babbel si conferma come il partner ideale per te che vuoi imparare una nuova lingua.

Il metodo Babbel: ecco come impari

Il successo di Babbel si basa su un approccio didattico innovativo e comprovato. I corsi sono stati creati da un team di oltre 150 esperti in didattica, che hanno progettato un metodo efficace e coinvolgente per aiutarti a imparare una nuova lingua in modo rapido e divertente.

Con Babbel, puoi imparare una nuova lingua attraverso la pluripremiata app o partecipare a lezioni dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live. Le lezioni sono incentrate su conversazioni reali e sono progettate per aiutarti ad ampliare le tue conoscenze e a ricordare facilmente ciò che hai imparato.

Combina diverse attività di apprendimento come lezioni, podcast, giochi e molto altro per progredire rapidamente nella tua nuova lingua. Il metodo, scientificamente sviluppato da Babbel, ti aiuterà a ottenere risultati veloci.

Puoi scegliere tra tredici lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano. Non importa quale lingua desideri imparare, Babbel ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi: abbonati direttamente online.