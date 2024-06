8 professioni ad alto potenziale nell'epoca della trasformazione digitale

Che la digitalizzazione stia rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita è un dato conclamato. Ma sarà presto conclamato anche il fatto che questa rivoluzione debba corrispondere a nuovi equilibri professionali poiché molte delle figure necessarie in questa evoluzione già non si trovano più sul mercato. Paradossalmente, infatti, ci si trova a non stare appresso alla velocità di questa transizione e oggi potersi dotare delle giuste competenze può dunque fare la differenza tra un buon lavoro e la difficoltà a collocarsi.

Le aziende stanno cercando con sempre maggior insistenza nuovi professionisti con competenze specifiche in ambito tecnologico, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di innovare costantemente. La capacità di adattarsi, di avvalersi di formazione continua e di avere massima predisposizione all’apprendimento fanno la differenza. Ecco perché investire nella formazione è oggi più cruciale che mai. Per chi desidera avere un ruolo attivo e di successo nel mondo del lavoro, acquisire nuove competenze tecnologiche rappresenta una mossa strategica: la formazione non solo amplia le conoscenze, ma aumenta anche le possibilità di ottenere un impiego ben remunerato e di crescere professionalmente.

Per poter ambire ad una di queste posizioni occorre far proprie tutte le competenze che questo tipo di professionisti debbono vantare e per trovare posto nel mondo del lavoro occorre poter certificare tali competenze e favorire così l’esposizione del proprio profilo agli occhi delle aziende che stanno cercando nuovi talenti. Approfondiamo il tutto attraverso il punto di vista privilegiato di Geeks Academy, dove la formazione è l’obiettivo e la ricerca di talenti da mettere a disposizione delle aziende è la mission da perseguire.

8 professioni ad alto potenziale nell’epoca della digitalizzazione

La domanda di professionisti qualificati in settori tecnologici è in costante crescita. Competenze come la programmazione, l’analisi dei dati e la sicurezza informatica sono altamente ricercate. Inoltre, la formazione continua permette di rimanere aggiornati sulle ultime innovazioni e di adattarsi rapidamente alle nuove tendenze del mercato. Di fronte ad uno scenario completamente nuovo, occorre pertanto catturare dal mercato tutti gli indizi che può fornire, poiché occorre affrontare un percorso formativo mettendosi anzitutto di fronte obiettivi ben identificati.

Ecco otto professioni ad alto potenziale da tenere sotto osservazione fin da oggi, per le quali è fondamentale affrontare un corso di formazione che fornisca le competenze essenziali. Queste otto opzioni, infatti, già oggi rappresentano gli architravi di una domanda crescente di professionalità da parte delle aziende, lasciando così trasparire otto necessità che nel futuro sono destinate ad essere sempre più cercate, desiderate e – quindi – remunerate:

Ethical Hacker

Un Ethical Hacker è un professionista che utilizza le sue competenze per individuare e risolvere vulnerabilità nei sistemi informatici. Guai confondere il termine “hacker” con l’accezione negativa che i media ne danno quotidianamente: l’etica hacking ha una lunga storia, fatta di grandi competenze e grandi personaggi, nei quali la ricerca (e non certo finalità truffaldine) sono la pulsione che porta a maggior conoscenza, continua evoluzione e massimo rispetto per sicurezza e privacy. Il compito di un Ethical Hacker è specificatamente quello di proteggere le informazioni sensibili delle aziende da possibili attacchi esterni, individuando e prevenendo sia le vulnerabilità, sia protocolli fallaci, sia lacune culturali che possano portare alla violazione dei sistemi. La formazione in questo campo include corsi su tecniche di penetrazione, crittografia e sicurezza delle reti, per arrivare a costruire un professionista che sappia agire a tutto tondo su questo tipo di aspetti. Security Analyst

I Security Analyst monitorano e proteggono i sistemi informatici da minacce e attacchi. Essi analizzano i dati di sicurezza per identificare e prevenire potenziali rischi. La loro formazione copre argomenti come la gestione delle reti, l’analisi delle minacce e la risposta agli incidenti di sicurezza: si tratta di figure fortemente tecniche, con livelli di responsabilità differenti in base al tipo di organizzazione aziendale, ma focalizzate in ogni caso sulla disamina continua dei sistemi per prevenire (o attutire) l’impatto di una violazione sui sistemi aziendali sensibili. Big Data Analyst

Un Big Data Analyst è specializzato nell’analisi di grandi quantità di dati per aiutare le aziende a prendere decisioni informate. La formazione in questo campo spesso include l’apprendimento di software come Tableau, Excel e PowerBi: il software è parte integrante delle competenze necessarie per far sì che il dato possa essere gestito nella complessità di grandi database, dove le informazioni sono spurie e vanno ripulite e classificate prima ancora che gestite. Si tratta di un lavoro che mette insieme la statistica e l’informatica, poiché la disamina viaggia sulle gambe dell’intuito umano e della logica matematica: ogni informazione, modello o deduzione ricavati dall’analisi dei dati è valore aggiunto che l’azienda può contare tra i propri asset e di cui può far tesoro. Esperto di Intelligenza Artificiale (AI)

Gli esperti di AI sviluppano sistemi che possono apprendere e prendere decisioni autonomamente. L’IA, infatti, sta per entrare in azienda con velocità ed effetti dirompenti, potendo restituire grandi vantaggi concorrenziali pur potenzialmente ai danni di specifiche figure professionali. Cavalcare l’IA, invece, apre a nuove grandi opportunità e può posizionare un esperto in una posizione strategica all’interno di aziende che, per prime, crederanno in questa rivoluzione e vi investiranno in modo crescente in cerca di valore da esprimere. La formazione si focalizza tipicamente in questo contesto su algoritmi noti di machine learning/deep learning. Blockchain Developer

Un Blockchain Developer crea e gestisce sistemi basati su tecnologia blockchain, utilizzata per garantire transazioni sicure e trasparenti: una tecnologia relativamente nuova, sulla quale si stanno costruendo applicazioni di nuova generazione, ma dove le professionalità e le competenze spendibili sono spesso carenti. Le competenze chiave includono la conoscenza dei protocolli blockchain, smart contracts e linguaggi di programmazione come Solidity. Cuore di questo tipo di profilo è la capacità di gestire architetture decentralizzate, poiché è su questa nuova filosofia che il tutto è incentrato. Web Developer

I Web Developer sono figure che progettano e costruiscono siti web e applicazioni web. Questo ruolo richiede pertanto competenze specifiche in linguaggi di programmazione essenziali quali HTML, CSS, JavaScript, nonché framework come React o Angular. La formazione include lo sviluppo front-end e back-end, design responsive e gestione dei database, così da poter avere a disposizione tutto quanto necessario per poter affrontare problemi di programmazione in modo consapevole, sapendo quale strada percorrere per sviluppare una soluzione. Game Developer

Un Game Developer crea videogiochi per diverse piattaforme, da console a dispositivi mobili, perseguendo specifici obiettivi e partendo dalla piena conoscenza dei singoli contesti entro cui avverrà la fruizione del gioco. Le competenze necessarie includono programmazione in C++, Unity o Unreal Engine, oltre a conoscenze di base di grafica computerizzata. La moltiplicazione delle piattaforme e l’esplosione del gaming mobile hanno determinato una forte richiesta di figure nello sviluppo, le quali debbono avere conoscenze sufficientemente trasversali per poter contribuire in modo sostanziale alla trasformazione dell’idea in sogno – perché questo, in definitiva, è il ruolo della programmazione nel mondo gaming. Game Designer

Il Game Designer è responsabile della progettazione delle meccaniche di gioco, delle storie e dell’esperienza complessiva del giocatore. Questo ruolo richiede creatività e una profonda comprensione delle dinamiche di gioco, delle pulsioni scatenate dalla gamification e degli elementi che maggiormente trattengono il gamer sul personaggio e sull’esperienza di gioco. I corsi di formazione si concentrano su design thinking, storytelling, e utilizzo di tool di prototipazione, sui quali viene costruita da zero la trama attorno a cui il gioco andrà a svilupparsi.

Geeks Academy: anche per chi parte da zero

Come evidente, si tratta di otto professioni tipo che ricalcano otto necessità parallele: contesti diversi, ma da poter affrontare con percorsi basati su un modello simile. La differenza sta nelle proprie attitudini, dopodiché sarà la struttura formativa ad avviare lo studente verso la trasformazione in professionista. Geeks Academy è stata sviluppata proprio attorno a questo modello, tratteggiando un modo di approcciare la formazione come un qualcosa che accompagna i frequentanti attraverso percorsi mirati e focalizzati sul risultato. Per ognuno sono disponibili formule dedicate, che consentono tanto all’utente avanzato, quando alla persona alle prime armi, di allinearsi attraverso strade differenti.

L’utente che ha già specifiche competenze nell’informatica, ad esempio, potrà affidarsi ad un programma che può fare a meno dei tre mesi di “IT Foundation” (necessari per la creazione di basi solide sugli elementi essenziali dell’Information Technology). Per chi parte da zero, invece, il percorso complessivo di tipo “Junior Expert” ha una durata prevista di 240 ore (6 mesi).

Geeks Academy (progetto nato dalla trentennale esperienza nella formazione del Founder Antonio Venece) consente di adeguare il proprio percorso alle proprie necessità, potendo ad esempio scegliere tra la frequentazione in aula delle lezioni, oppure alla fruizione in streaming da remoto. Ogni classe è organizzata per un massimo di 12/15 studenti, così da poter garantire massima qualità formativa ad ognuno, ottenendo l’attenzione necessaria e potendo così arrivare rapidamente all’obiettivo. I risultati sono evidenti in ciò che Geeks Academy ha già saputo fin qui dimostrare: il 95% delle persone che hanno completato il proprio percorso ha immediatamente trovato collocazione nel mondo del lavoro. Questa ricerca di talenti ha già consentito negli anni di portare a molte aziende quel che andavano cercando: professionisti pronti, il cui pacchetto di competenze è certificato dalla qualità dell’offerta Geeks Academy e la cui passione è accompagnata da soft skill e ambizioni.

Certificazioni

Per ognuno dei percorsi indicati, Geeks Academy mette a disposizione apposite certificazioni utili ad evidenziare la formazione acquisita, potendo così spendere più facilmente le proprie competenze in fase di ricerca di un posto di lavoro. Per tutti gli studenti sono a disposizione nella fattispecie Diploma Geeks Academy, Diploma Supplement (“documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard UE“) e Badge Digitale (utile alla condivisione su LinkedIn, per favorire l’evidenza del proprio profilo ed ottimizzarne l’esposizione alle aziende interessate), oltre alla possibilità di conseguire una o più certificazioni internazionali sulla base del corso seguito.

Le certificazioni sono importanti poiché consentono di consolidare nel proprio curriculum il tipo di formazione conseguito, palesando così le competenze in possesso ed arricchendo il proprio profilo agli occhi di quanti stanno cercando nuove professionalità da integrare nella propria forza lavoro.

Conclusione

La digitalizzazione offre numerose opportunità per chi è disposto a investire nella propria formazione e questo perché la rapida evoluzione in corso ha portato alla ricerca di nuove professionalità in grado di rispondere ad esigenze emergenti. Acquisire competenze tecnologiche avanzate può aprire le porte a professioni ad alto potenziale e garantire un futuro professionale di successo, ma occorre saper individuare la propria strada e il miglior modo per collezionare le competenze giuste da poter spendere sul mercato del lavoro. Geeks Academy rappresenta un partner ideale per chi desidera intraprendere questo percorso: grazie alla sua vasta offerta formativa e al focus su competenze pratiche e aggiornate, consente a chiunque (anche chi parte da zero) di arrivare là dove le ambizioni indicano la strada.

Scommettere sulla propria formazione significa investire sul proprio futuro, assicurandosi un ruolo all’interno di un’arena dove le opportunità si stanno rapidamente moltiplicando: i profili ricercati sono molti, ma occorre perseguire questa occasione attraverso percorsi di formazione specifici, mirati, ben composti e confacenti alle proprie necessità. Solo così il talento può diventare professionalità e un’aspirazione può diventare un obiettivo raggiunto.

