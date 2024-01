Accedi a contenuti geograficamente limitati con PIA VPN a meno di 2 euro al mese

Private Internet Access (PIA) presenta una soluzione VPN con funzionalità avanzate per garantire una navigazione sicura e privata offrendo accesso illimitato ai server di tutto il mondo.

Grazie ai suoi migliaia di server in 91 Paesi, Private Internet Access (PIA) VPN permette di accedere a contenuti globali senza restrizioni, offrendo libertà d’accesso a spettacoli, musica, app e altro ancora, indipendentemente dalla posizione geografica dell’utente.

PIA VPN offre diversi piani tariffari per soddisfare ogni esigenza. Il piano mensile è disponibile a €10.69 al mese. Per coloro che cercano un impegno a medio termine, il piano semestrale costa €6.79 al mese (€40.74 ogni 6 mesi), mentre l’offerta biennale include 2 mesi aggiuntivi ed è proposta a €1.99 al mese (€51.74 per i primi 2 anni, e poi 51,74 ogni anno) con un risparmio dell’81% rispetto al piano mensile.

Caratteristiche distintive

Private Internet Access (PIA) VPN si distingue per la sua politica “no-log”, assicurando che non vengano registrati né archiviati dati personali degli utenti e utilizza i più recenti e migliori standard di crittografia e protocolli VPN, come WireGuard. La VPN è 100% open-source, offrendo trasparenza e sicurezza, e la configurazione è rapida e semplice, con un’interfaccia intuitiva adatta a tutti gli utenti. Inoltre, PIA VPN blocca anche annunci e tracker, migliorando l’esperienza di navigazione.

Protezione su tutti i dispositivi

Con PIA VPN, gli utenti possono proteggere un numero illimitato di dispositivi senza costi aggiuntivi, inoltre questa VPN è compatibile con ogni piattaforma, browser e sistema operativo, garantendo una protezione onnicomprensiva.

Oltre alla sicurezza e alla privacy, PIA offre funzioni avanzate come il blocco automatico, lo split tunneling e il supporto al torrenting. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite e-mail e chat dal vivo.

Per conoscere l’offerta completa di PIA VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.