AX15: il notebook W11 (Intel, 16/512GB) a prezzo stracciato

Il design di ACEMAGIC AX15 ha ben poco da invidiare a quello di notebook più costosi e le sue caratteristiche lo rendono adatto a gestire la produttività quotidiana così come lo studio e l’intrattenimento multimediale. Oggi può essere tuo in forte sconto semplicemente attivando il coupon sconto dal valore di 100 euro proposto su Amazon. Gli interessati non perdano tempo: non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile la promozione in corso.

Grande offerta su Amazon per il notebook ACEMAGIC AX15

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel N95, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, lettore microSD, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, USB-C, jack audio, uscita HDMI e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’offerta di oggi ti consente di acquistare ACEMAGIC AX15 al prezzo finale di soli 298 euro, un affare da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche. Come approfittarne? Non devi far altro che attivare il coupon sconto per ottenere un risparmio di 100 euro sul listino.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Se scegli di effettuare subito l’ordine riceverai il notebook direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.