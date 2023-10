ACEMAGIC S1: Mini PC con display LCD a metà prezzo

Al design tradizionale di un Mini PC, il nuovo modello ACEMAGIC S1 aggiunge un display LCD personalizzabile utile per visualizzare informazioni sulla CPU e altri dati sul sistema. Torna oggi protagonista su queste pagine per segnalare lo sconto del 50% su Amazon che permette di acquistarlo a metà prezzo semplicemente attivando il coupon dedicato. Diamo uno sguardo al comparto hardware per scoprire gli altri punti di forza.

Mini PC con display LCD: è ACEMAGIC S1

Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, l’unità SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Ancora, ci sono due porte USB 3.0 e due USB 2.0 Type-C, altrettante uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e il jack audio. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 239 euro, grazie allo sconto del 50% proposto oggi su Amazon, ACEMAGIC S1 è un affare da cogliere al volo. Con caratteristiche adatte a lavoro, studio e intrattenimento, può essere acquistato a metà del listino attivando il coupon proposto dall’e-commerce. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un giorno: se si effettua l’ordine ora lo si potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro domani, senza spese extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.