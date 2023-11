Mini PC con display LCD su Amazon in SCONTO a -50%

ACEMAGIC S1 non è un Mini PC come tutti gli altri e per capirlo è sufficiente uno sguardo. In offerta oggi a metà prezzo su Amazon, grazie alla possibilità di attivare il coupon sconto del 50%, ha due particolarità sul fronte del design: la luce RGB e il display LCD personalizzabile sulla parte frontale. A questo si aggiunge una potenza di calcolo sufficiente per gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più pesanti. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

ACEMAGIC S1: le caratteristiche del Mini PC

Per quanto riguarda il comparto hardware, ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N97 con architettura Alder Lake, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, porte USB Type-A e Type-C, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 249 euro, mettere sulla propria scrivana ACEMAGIC S1 è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile l’offerta su Amazon a metà prezzo, consigliamo agli interessati di approfittarne il prima possibile per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Chi effettua l’ordine ora riceverà il Mini PC molto presto, già entro i prossimi giorni, con spedizione gratuita e consegna a domicilio. È l’ideale per coloro che desiderano acquistare un computer dalle dimensioni compatte, silenzioso, bello da vedere e adatto a qualsiasi utilizzo: lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

