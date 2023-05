ACEMAGICIAN AM06 Pro: triplo sconto sul Mini PC

Segnaliamo spesso Mini PC in offerta su queste pagine, ma mai ci era successo di farlo per un triplo sconto: è quanto proposto oggi su Amazon per il modello ACEMAGICIAN AM06 Pro con caratteristiche adatte alla produttività. La promozione in corso permette di acquistarlo a un prezzo molto conveniente, ridotto di quasi la metà rispetto a quello di listino.

Mini PC, che affare: triplo sconto su questo ACEMAGICIAN

Per capire quali siano le sue potenzialità, partiamo dal sistema operativo: come riportato nella descrizione completa è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per garantire la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite dalla software house.

Queste, invece, le specifiche tecniche racchiude nel suo design compatto e ottimizzato per favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso: processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU AMD Radeon Vega 7 adatta all’elaborazione dei contenuti multimediali e all’esecuzione dei giochi graficamente più impegnativi, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 2280 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con dischi da 2,5 pollici fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, doppio slot Ethernet, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, una USB-C con output video che insieme alle uscite HDMI e DisplayPort consente di collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN AM06 Pro al prezzo finale di 325,19 euro invece di 599,00 euro come da listino, grazie al triplo sconto di cui approfittare su Amazon.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata del prodotto e la spedizione gratuita. La consegna a domicilio avviene in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine, si riceverà il Mini PC direttamente a casa entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.