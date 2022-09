Acer Aspire 3 con Intel Core 11th: risparmi 200€

Ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD per lavorare o studiare comodamente e processore Intel Core di undicesima generazione (i3-1115G4) per Acer Aspire 3: il laptop è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che permette di risparmiare 200 euro sul prezzo di listino.

Offerte laptop: l’occasione Acer su Amazon

Diamo uno sguardo a quelle che sono le altre specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: GPU Intel UHD, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, webcam HD con microfono, altoparlanti, WiFi, Bluetooth 5, slot Ethernet, porte USB 3.2 e 2.0, uscita video HDMI e autonomia elevata (fino a nove ore di utilizzo con una ricarica). Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in modalità S. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il computer portatile Acer Aspire 3 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 349 euro invece di 549 euro come da listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania. Non sappiamo per quanto durerà la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.