Acer Nitro V 15: laptop da gaming venduto a soli 699€ su Amazon

In un mondo dove i PC da gaming spuntano come funghi, il Nitro V 15 di Acer è il porcino di cui tutti parlano. Se vi siete mai chiesti come sarebbe avere una macchina da guerra senza dover vendere un rene, beh, ecco la vostra risposta. Grazie ad Amazon, oggi potete portarvi a casa questo capolavoro con il fiammante processore AMD Ryzen 5 7535HS per soli 699 euro invece di 799 euro. Se questo non vi fa saltare dalla sedia, forse avete bisogno di un nuovo PC per risvegliarvi.

Acer Nitro V 15: il laptop definitivo in grande sconto

Il Nitro V 15 di Acer è disponibile in varie salse, ma il modello in promozione è condito con i migliori ingredienti: uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione full HD IPS LED (1920×1080 pixel) a 144 Hz. Sì, avete letto bene, perché vedere ogni singolo frame delle vostre vittorie è fondamentale.

Questo gioiello tecnologico sfoggia 16 GB di RAM DDR5, espandibili fino a 32 GB per chi vuole andare oltre il limite del buon senso. Con un SSD PCIe da 512GB, avrete più spazio per giochi, film, meme e foto del vostro gatto. La ciliegina sulla torta è la scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4GB dedicati, pronta a trasformare qualsiasi gioco in una sinfonia di pixel perfettamente sincronizzati.

Il Nitro V 15 non si fa mancare nulla in termini di connettività tra cui HDMI 2.1, USB Type-C che supporta la USB 4.0 e USB 3.2 con supporto Gen 1 per collegare tutte le periferiche. Presente poi il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Infine il NitroSense sul Nitro V 15 consente di controllare e monitorare facilmente le prestazioni del portatile. È possibile regolare la velocità delle ventole, controllare lo stato di salute del sistema e ottimizzarlo per il gioco o per altre attività con pochi clic.

Se tutto questo non vi ha ancora convinti a fare clic sul pulsante “Aggiungi al carrello“, ricordate che questa bestia da gaming viene fornita con Windows 11 Home, pronta per ogni battaglia digitale. A soli 699 euro invece di 799 euro, il Nitro V 15 è l’affare del giorno. Correte su Amazon prima che qualcuno rubi il vostro bottino!