Acer Predator Helios 300: visione 3D senza occhiali

Acer ha annunciato una versione speciale del Predator Helios 300 che offre un’esperienza 3D durante i giochi, senza la necessità di indossare gli occhiali. Ciò è possibile grazie alla tecnologia SpatialLabs e all’applicazione TrueGame. Essendo un gaming laptop sono stati ovviamente scelti componenti hardware in grado di garantire le massime prestazioni. Il notebook arriverà sul mercato italiano nel quarto trimestre.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

Il Predator Helios 300 SpatialLabs Edition ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 3840×2160 pixel in 2D e 1920×2160 pixel in 3D. Oltre al pannello LCD è presente un pannello lenticolare a cristalli liquidi che permette di passaggio dalla visualizzazione 2D al 3D stereoscopico. L’applicazione TrueGame aggiunge la profondità ai giochi supportati sfruttando il display, il tracciamento degli occhi effettuato dalle due videocamere nella cornice superiore e dal rendering in tempo reale.

La dotazione hardware comprende i processori Intel di dodicesima generazione (fino al Core i9-12900H), 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe fino a 2 TB in RAID 0 e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e 2.5GbE. Sono inoltre presenti la tastiera retroilluminata con mini LED RGB, tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C/Thunderbolt 4, uscite HDMI 2.1 e mini DisplayPort 1.4, jack audio e batteria da 90 Wh.

Il notebook sarà disponibile nel quarto trimestre. Non è noto il prezzo per il mercato italiano, ma in altri paesi europei sarà in vendita a partire da 3.299 euro. Gli utenti che cercano un modello più economico possono approfittare dell’offerta di Amazon per il Predator Helios 300 con processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.

