Acer Aspire Vero: due nuovi notebook ecosostenibili

Acer ha annunciato due nuovi notebook della serie introdotta per contribuire alla sostenibilità ambientale. Gli Aspire Vero da 14 e 15 pollici sono infatti realizzati con materiali riciclati e possono essere facilmente aggiornati in modo da prolungare il ciclo di vita e ridurre la spazzatura elettronica. Arriveranno in Italia dal mese di agosto.

Acer Aspire Vero 14 e 15: specifiche e prezzi

I nuovi Acer Aspire Vero hanno telaio, tastiera e touchpad realizzati con una percentuale di materie plastiche provenienti dai rifiuti urbani e dagli oceani, mentre la confezione è in cartone riciclabile. I due notebook condividono molte specifiche. Le principali differenze sono due, ovvero la diagonale dello schermo full HD (14 e 15 pollici) e la massima dotazione di RAM LPDDR4x (16 e 24 GB).

Entrambi integrano i processori Intel di dodicesima generazione (fino al Core i7), SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, moduli Wi-Fi 6, due porte USB (una Type-C/Thunderbolt 4 e una Type-A), uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri e webcam full HD. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo e lettore di impronte digitali.

Gli utenti possono facilmente aggiornare SSD e RAM aprendo un coperchio nella parte inferiore. Ciò permette di allungare la vita dei notebook, evitando la sostituzione integrale. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. I prezzi delle configurazioni base sono 899,00 euro (14 pollici) e 999,00 euro (15 pollici). Su Amazon è disponibile il modello da 15 pollici di generazione precedente al prezzo di 799,00 euro.

