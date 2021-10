Acer Aspire e TravelMate Vero: nuovi laptop green

Oltre ai notebook della serie ConceptD, il produttore taiwanese ha presentato i nuovi Acer Aspire Vero e TravelMate Vero, realizzati con plastica PCR e imballaggio riciclato. I “laptop green” integrano processori Intel di undicesima generazione ed eseguono Windows 11. Saranno disponibili in Italia ad ottobre e nel primo trimestre 2022, rispettivamente.

Acer Aspire Vero

Acer ha già ridotto del 60% le emissioni di CO2, ma l'obiettivo è utilizzare unicamente energia da fonti rinnovabili entro il 2035. La riduzione dell'impatto ambientale si ottiene anche con l'uso di materiali sostenibili durante la produzione. Il nuovo Aspire Vero è realizzato con plastiche PCR (Post-Consumer Recycled) provenienti da rifiuti domestici, industriali e commerciali.

Il notebook ha uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD, processori Intel Core di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo, tre porte USB (due Type-A e una Type-C), uscita HDMI e lettore di impronte digitali. Il prezzo base è 799,00 euro.

Acer TravelMate Vero

Il TravelMate Vero condivide le stesse specifiche del precedente modello, ma è maggiormente indicato per l'utenza business, come dimostra la presenza di Windows 11 Pro. In questo caso sono noti i processori: Core i5-1155G7 e Core i7-1195G7. Tra le funzionalità aziendali c'è Acer ProShield Plus, una soluzione che protegge i dati tramite crittografia.

Il prezzo della configurazione base è 919,00 euro. Entrambi i notebook possono essere facilmente smontati e aggiornati. Ciò permette di aumentare la durata del ciclo di vita e conseguentemente di ridurre la spazzatura elettronica.