ConceptD 7 SpatialLabs Edition: incredibile schermo 3D

ConceptD è la gamma laptop nella quale Acer non cede ad alcun compromesso: qualità allo stato puro, specifiche al di sopra di ogni standard, novità sperimentali per alzare l'asticella laddove gli altri laptop non possono arrivare. Il risultato? Sconti pazzeschi come quello odierno sul ConceptD 3 o novità incredibili come quelle svelate per il nuovo ConceptD 7 SpatialLabs Edition.

ConceptD 7 SpatialLabs Edition

La novità che caratterizza il nuovo laptop sta tutta nel display che per la prima volta assume vere e proprie caratteristiche 3D. Un complesso sistema hardware/software basato sulla doppia fotocamera posizionata sulla cornice superiore del display è in grado di tracciare tanto i movimenti del corpo quanto gli spostamenti dell'occhio: ciò permette di riadattare le immagini in tempo reale e restituire un senso di profondità senza pari alle immagini.

L'effetto finale è quello di un display in tre dimensioni, dotato di profondità e tale da regalare una sensazione del tutto nuova: il monitor non è più una superficie sulla quale i contenuti emergono, ma una finestra nella quale immergersi. La stereoscopia è qualcosa che da tempo porta avanti grandi promesse, ma che difficilmente può trovare applicazione nel mondo consumer: troppo alte le esigenze in termini qualitativi e troppo basso il valore aggiunto risultante. Acer ha però voluto mostrare i muscoli al di sopra di ogni paragone con altri device similari: in questo caso a disposizione di questa frontiera ci sono 32GB di RAM, processore Intel Core i7-10875H, scheda grafica Nvidia Quadro RTX 3000.

La gamma ConceptD 7 è disponibile su Amazon a partire da 2999 euro. Il nuovo modello esordirà in Europa nel mese di dicembre e il prezzo partirà da 3599 euro.