Acquista il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 su Amazon: disponibile a 100€ in meno

Dopo avere visto la tastiera Logitech MX Keys Mini a 50 euro in meno è la volta del Chromebook Lenovo IdeaPad 3 venduto al 17% in meno. Lo sconto ora disponibile non durerà a lungo; pertanto, se ti interessa avere un nuovo notebook, questo è il momento giusto per acquistarlo e risparmiare!

Le caratteristiche del Chromebook Lenovo IdeaPad 3

Il computer Lenovo IdeaPad 3 in questione si dota dunque del sistema operativo ChromeOS, più leggero e veloce rispetto a Windows in quanto si basa su una piattaforma principalmente focalizzata sull’utilizzo di browser, cloud e applicativi da remoto. Il processore Intel Celeron N4500 da massimo 2,8 GHz riesce a offrire buone performance e trova supporto in 4 GB di RAM a 2933 MHz e 64 GB di archiviazione. In poche parole, si tratta di un laptop ideale a studio e lavoro leggero.

Lo schermo Full HD da 15,6 pollici permette di guardare film, video e serie TV in alta qualità senza scendere a compromessi con la nitidezza da qualsiasi angolazione. Infine, sul fronte archiviazione spicca il regalo di un anno di Google One, che permette di ottenere 100 GB di memoria su cloud senza costi.

Quanto costa questo notebook? Normalmente 349 euro, ma ora è disponibile a 249 euro. Il prezzo più basso recente è di 299 euro, mentre il minimo storico ammonta a 189 euro. La consegna avviene senza costi aggiuntivi n un giorno e il pagamento può essere completato a rate con Amazon seguendo il suo piano da 5 mensilità senza interessi.

