Acquista Mondly una volta e ottieni accesso a vita a 41 lingue

Impara l’inglese, o qualsiasi lingua tu desideri, con uno sconto del 95% e senza dover sottoscrivere nessun abbonamento. È la nuova proposta Mondy: il piano a vita è in offerta a soli 99,99 euro – una tantum – anziché 1999,99 euro, come da listino.

Perché imparare le lingue?

Imparare le lingue non solo apre le porte a opportunità professionali in tutto il mondo, ma facilita anche la comunicazione e la comprensione interculturale. Mondly è tra gli unici che ti offre l’opportunità di impararne ben 41, attraverso un approccio innovativo e coinvolgente.

Basata su anni di ricerca e sviluppo, l’app si basa su quattro principi fondamentali:

Esplora la lingua attraverso frasi comuni: Mondly incoraggia l’apprendimento attraverso frasi e contesti realistici anziché singole parole, rendendo l’apprendimento più pratico e applicabile; Ascolta i madrelingua: grazie a registrazioni audio di alta qualità da parte di madrelingua, gli utenti possono migliorare la loro comprensione uditiva e la loro pronuncia; Esercitati con conversazioni reali attraverso simulazioni di conversazioni reali, migliorando la tua fluidità e la tua fiducia nell’interagire in inglese; Imprimi ciò che impari con la ripetizione intelligente con un sistema di ripetizione intelligente, che rafforza le tue conoscenze linguistiche in modo efficace e duraturo.

Cos’altro include Mondly? Lezioni strutturate intorno a situazioni di vita quotidiana, un chatbot integrato con cui gli utenti possono praticare conversazioni in inglese in qualsiasi momento e ovunque, ricevendo feedback istantaneo, riconoscimento vocale di livello avanzato che valuta la pronuncia in tempo reale e audio di alta qualità. Un altro vantaggio è la flessibilità: gli utenti possono accedere all’app da tutti i propri dispositivi.

Con un’unica tariffa a vita, i nuovi utenti possono accedere a tutte e 41 le lingue supportate, offrendo un’esperienza di apprendimento linguistico completa e diversificata. L’offerta speciale di Mondly è un’opportunità unica: ottieni uno sconto del 95% sul piano a vita, senza alcun abbonamento, a soli 99,99 euro invece di 1999,99. Un risparmio significativo, di oltre 1.000 euro.