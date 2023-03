Acquista un Samsung TV OLED: in regalo una Soundbar da 699€

Con Monclick le sorprese non finiscono mai. Acquista un Samsung TV OLED entro il 12 marzo 2023, risparmia con gli sconti speciali e in più ricevi in regalo una Soundbar Samsung del valore di 699 euro. Che occasione spettacolare da prendere subito al volo! Puoi risparmiare oltre 1.000 euro grazie agli sconti speciali offerti da questo colosso dello shopping online.

Ad esempio, puoi acquistare il Samsung TV OLED 55″ 4K a soli 1272 euro, invece di 2499 euro. Oltre allo sconto del 46% sulla pagina dell’articolo, Monclick sta regalando un extra sconto del 5% direttamente in carrello. Così risparmi esattamente 1227 euro dal prezzo di listino! Incredibile vero? Ma non è tutto.

Infatti, oltre a goderti il cinema direttamente a casa tua grazie a questo smart TV da 55 pollici con tecnologia OLED Ultra HD 4K, riceverai in regalo la Samsung SoundBar Ultra Slim del valore di ben 699 euro. Quindi il risparmio aumenta a 1926 euro. Che spettacolo!

Samsung TV OLED: come ricevere in regalo la Samsung Soundbar Ultra Slim

Come puoi assicurarti la Samsung Soundbar Ultra Slim del valore di 699 euro gratis? Semplice, vai subito su Monclick e acquista una delle due Samsung TV OLED disponibili. Una volta confermato l’ordine aderisci all’iniziativa sulla pagina ufficiale www.samsung.it/promozioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto in promozione.

Inserisci tutti i dati richiesti seguendo le istruzioni a schermo e poi attendi il tuo regalo. Entro 180 giorni dall’email di validazione ti verrà spedita la soundbar del valore di 699 euro direttamente a casa tua e completamente gratis. Approfitta subito di questa incredibile offerta.

