Acrobat AI Assistant scrive riassunti dei PDF

Era disponibile in versione beta da fine febbraio. Adobe ha annunciato che la versione stabile di Acrobat AI Assistant è accessibile (solo in inglese) a tutti gli utenti con Reader e Acrobat (desktop e web). È tuttavia necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo a partire da 4,99 dollari/mese.

Assistente IA in Adobe Reader e Acrobat

AI Assistant è un chatbot conversazionale profondamente integrato nel flusso di lavoro di Reader e Acrobat. Dato che il PDF è ormai un formato universale (oltre 3.000 miliardi di file nel mondo), la novità di Adobe permette quindi di portare l’intelligenza artificiale generativa alle masse. L’assistente supporta anche documenti in altri formati, come Word e PowerPoint.

L’azienda californiana ha elencato cinque funzionalità principali. AI Assistant può rispondere alle domande dell’utente o suggerire domande in base al contenuto di documenti, creare riassunti di lunghi documenti in un formato facile da leggere, generare citazioni alle fonti, aggiungere link per trovare le informazioni e formattare il testo per email, presentazioni e blog.

Adobe rispetta la privacy degli utenti. Il contenuto dei documenti non verrà conservato sui server o utilizzato per l’addestramento di AI Assistant senza un consenso esplicito. L’assistente è accessibile in Reader e Acrobat.

L’abbonamento parte da 4,99 dollari/mese (il costo potrebbe cambiare dopo il 5 giugno). È disponibile anche nella versione mobile beta di Reader (in inglese per una durata limitata) e può rispondere ai comandi vocali. Arriverà infine anche nelle estensioni per Google Chrome e Microsoft Edge.