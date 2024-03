Adattatore USB-Ethernet: questo TP-Link è a -23%

Lo sconto del 23% sul listino proposto oggi da Amazon per TP-Link UE300 lo rende un affare da cogliere al volo per chi cerca un adattatore in grado di collegare un computer a una rete mediante cavo. Tra i punti di forza che vale la pena segnalare c’è il design pieghevole che ne rende comodo il trasporto in borsa, nello zaino, nella custodia del notebook e persino in tasca.

Sconto su TP-Link UE300, adattatore USB 3.0-Gigabit Ethernet

Nonostante le dimensioni compatte, non c’è alcun compromesso da accettare in termini di prestazioni o affidabilità. Da un lato c’è il connettore USB 3.0, dall’altro lo slot Gigabit Ethernet in grado di supportare velocità fino a 1.000 Mbps nel trasferimento del traffico dati. La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi desktop in circolazione ovvero Windows, macOS, ChromeOS e le varie distribuzioni di Linux. Per l’utilizzo non occorrono driver, è plug-and-play. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 23% rispetto al listino ufficiale, applicato in automatico, oggi puoi acquistare l’adattatore TP-Link UE300 al prezzo finale di soli 9,99 euro. Non servono coupon e non c’è bisogno di applicare codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello approfittando dell’offerta che porta la spesa al suo minimo storico.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio offerta agli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’ordine. L’affidabilità e le prestazioni sono testimoniate dalle oltre 12.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, assegnandogli un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.