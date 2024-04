Il nuovo notebook Teclast al MINIMO STORICO: è F16 Pro

Teclast F16 Pro è protagonista in questo momento di un’offerta a tempo su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un notebook lanciato da poco sul mercato e adatto alla produttività quotidiana, ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Il sistema operativo è Windows 11.

Teclast F16 Pro: approfitta dell’offerta a tempo

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici con cerniera che permette una rotazione fino a 135 gradi, processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics di dodicesima generazione, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD M.2 da 512 GB per lo storage, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Le porte presenti sono quelle visibili qui sotto: slot microSD, jack audio, due USB 3.2 Type-A, uscita mini-HDMI e USB-C. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 329 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il notebook Teclast F16 Pro è un’ottima scelta per chi cerca un portatile economico, ma completo di tutto. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo, disponibile per poco al minimo storico. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,5/5 stelle.

Attenzione: le unità rimaste in promozione sono poche, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima della scadenza dell’offerta e del quasi inevitabile sold out. Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna gestita da Amazon in un paio di giorni al massimo.