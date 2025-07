ACEMAGIC AD08 con Intel Core i7: TAGLIA il prezzo del Mini PC

È disponibile su Amazon un coupon sconto che taglia il prezzo di ACEMAGIC AD08. Non è un Mini PC come tutti gli altri e per rendersene conto basta un solo sguardo al suo look verticale. Il pulsante di accensione è anche un selettore per impostare una delle tre modalità di funzionamento: Silent, Auto e Performance. Non è il suo unico punto di forza.

Mini PC: il coupon sconto per ACEMAGIC AD08

All’interno del case, unico nella categoria per design, nasconde il processore Intel Core i7-11700B con Intel UHD Graphics affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD NVMe da 512 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono i moduli per la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, quattro porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB-C 3.2 Gen 2 (con output video) e jack audio, senza dimenticare due uscite video HDMI 2.0 con supporto alla connessione simultanea a tre monitor con risoluzione fino a 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare ACEMAGIC AD08 al prezzo di soli 269 euro. Considerando le specifiche tecniche in dotazione al Mini PC, è davvero molto conveniente. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente e un cavo HDMI.

Se decidi di ordinarlo subito arriverà a casa tua in pochi giorni con la spedizione gratuita. Il trasporto è affidato alla rete logistica di Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è 4,5/5.