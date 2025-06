Addio abbonamenti: Internxt offre fino a 5 TB di cloud a vita al 70% di sconto

Internxt, uno dei nomi più interessanti nel panorama del cloud storage sicuro, ha appena annunciato un’offerta davvero imperdibile – perfetta proprio ora che l’estate è alle porte e dovremo prepararci a decine di scatti in vacanza. Per un periodo limitato, la piattaforma offre uno sconto del 70% sui suoi piani a vita: privacy, sicurezza e fino a 5 TB di spazio cloud con un unico pagamento. Il risparmio è significativo: fino a 2.030 euro in meno rispetto al prezzo originale.

Perché scegliere Internxt

Per chi cerca una piattaforma cloud che non conservi i file e basta, ma che assicuri anche privacy e trasparenza, Internxt è la scelta più azzeccata. A differenza delle classiche piattaforme di archiviazione, il servizio è progettato fin dalle fondamenta per garantire la massima tutela dei dati personali.

Tutto parte dalla crittografia end-to-end “zero-knowledge”, che impedisce anche allo stesso Internxt di accedere ai file degli utenti. I dati vengono frammentati, crittografati con standard AES-256 e inviati in modo sicuro, tale che restino leggibili soltanto dal legittimo proprietario.

A rafforzare un servizio già solido ci pensano la natura open-source del codice, consultabile pubblicamente su GitHub, e la verifica indipendente effettuata da Securitum, una delle principali società europee di penetration testing.

Stando invece ai suoi usi, Internxt si rivela particolarmente utile in viaggio, quando avere accesso immediato e sicuro ai propri file può fare la differenza. Che si tratti di conservare copie digitali di documenti importanti, come passaporto o prenotazioni, o di salvare foto e video in tempo reale, evitando di saturare la memoria del telefono, Internxt garantisce accessibilità ovunque ci si trovi, con la tranquillità di sapere che i dati sono sempre al sicuro e solo nelle proprie mani.

Fino a 5 TB di spazio cloud, 70% di sconto

La promozione è attiva su tutti e tre i piani a vita, ovvero senza abbonamento ma con pagamento unico: Essenziali (1 TB), ora a 270 euro invece di 900, Premium (3 TB) a 570 euro invece di 1.900 e Definitivo (5 TB) a 870 euro anziché 2.900. Tutti i piani includono assistenza clienti premium e una garanzia di rimborso di 30 giorni, senza rischi per chi desidera provare il servizio prima di impegnarsi definitivamente.

Internxt offre una soluzione concreta, trasparente e definitiva per il tuo cloud storage. Approfitta subito del 70% di sconto, la promozione è attiva soltanto per un tempo limitato!