Addio mal di schiena con la Poltrona Ergonomica a 22€ in meno col COUPON

La poltrona Yaheetech si distingue per un design ergonomico che si adatta armoniosamente alla conformazione del corpo. Caratterizzata da uno schienale alto e da un poggiatesta integrato, offre un sostegno ottimale alla schiena, mentre i braccioli imbottiti contribuiscono ad aumentare il comfort, specialmente in fase di visione di un film, piuttosto che in una sessione di gaming. Realizzata con materiali di alta qualità, la poltrona garantisce solidità e durabilità nel tempo. Il rivestimento in pelle PU, oltre ad essere resistente, facilita le operazioni di pulizia, mentre la base in plastica si presenta stabile e resistente.

Dotata di funzionalità di regolazione in altezza e inclinazione, la poltrona si adatta alle esigenze individuali di ciascun utente. L’altezza del sedile può essere regolata nell’intervallo da 45,2 a 54,7 cm, mentre l’inclinazione della sedia è controllabile tramite una manopola situata sotto il sedile. Questo è importante perché permette alla poltrona di essere perfetta per tutti, nonostante la corporatura.

La poltrona Yaheetech si distingue per la sua spaziosità e il comfort offerto. Il sedile, impreziosito da imbottitura in schiuma ad alta densità, non solo offre una superficie di seduta più ampia, ma contribuisce anche a ridurre la stanchezza associata a lunghe sessioni di seduta. Insomma, questa è davvero una signora poltrona.