Weekend FUORITUTTO su Amazon: 10 occasioni da non perdere

Con il weekend sembra che Amazon abbia deciso di creare occasioni da tutte le parti. Questa notte sono iniziati svariati sconti che sono molto interessati e chissà, magari convenienti anche per te! Attualmente le promozioni sono diverse ma ho scovato 10 prodotti di cui non fare a meno.

Sono tutti disponibili ma per alcuni le scorte sono limitate e per altri le offerte sono a tempo. Detto questo, se sei interessato non perdere la tua occasione.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

10 occasioni Amazon da non farsi scappare

Sono svariate e soni di diverse categorie. Per partire con il botto ti consiglio la magica Philips Airfryer XL Essential con cestello da 6,2 L e display touch, diventa tua con 99,99€ e sconto del 47%.

Passiamo poi al kit 3 in 1 per pulire le cuffie e gli auricolari wireless. Un gadget di cui non fare mai a meno. Diventa tuo a soli 4,98€ con sconto del 17%.

Altra ottima offerta riguarda il cavo USB C USB C con supporto fino ai 100W di INIU per ricaricare smartphone, tablet e laptop. Tuo a soli 6,99€ con sconto del 42%.

Impossibile fare a meno di una chiavetta USB 128GB che è realizzata in metallo, è robusta e persino waterproof. Disponibile a soli 8,99€ in questo momento.

Con un doppio sconto, gli auricolari Bluetooth wireless diventano alla portata di tutti. Comodi, stabili e audio strepitoso. Spunta il coupon e acquistali ad appena 9,99€.

Prezzo assolutamente vantaggioso per la Nintendo Switch nella configurazione Rosso e Blu. Gioca da solo o in compagnia tutte le volte che vuoi. Acquistala ad appena 254,95€, scorte limitate.

Per non rinunciare a una batteria sempre al 100% quando sei fuori casa, hai bisogno di un Power Bank. Scegli il modello di INIU e avrai energia da vendere: veloce, sicuro, comodissimo. Tuo a soli 27,78€ con sconto del 7%.

Passiamo alla casa con un aspirapolvere senza fili completo di accessori. La potenza di questo modello Rowenta rivoluziona il tuo modo di pulire. A soli 79,99€ con sconto del 39%.

Se aspirare non è abbastanza allora opta per Tineco FLOOR One S7 Combo che lava anche i pavimenti. Un prodotto ma mille modi diversi di utilizzarlo. In vendita a soli 739€ con sconto del 18%.

Per ultimo, un formato convenienza che fa sempre comodo da avere. DASH Power Pods al tuo servizio per un totale di 105 lavaggi. Acquistalo a 34,99€ con sconto del 36%.

Ti ricordo che le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.