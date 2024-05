Samsung Galaxy S23 Ultra al MINIMO STORICO su Amazon ancora per poco tempo

Lanciato nel febbraio del 2023, Samsung Galaxy S23 Ultra è stato fino a oggi tra i grandi punti di riferimento per gli amanti degli smartphone top di gamma Android, con specifiche sensazionali e prezzi sempre più bassi. Negli ultimi tre mesi sono state raggiunte quote molto basse, complice il lancio del successore. L’offerta del momento è però ancora più interessante, dato che il cartellino scende ufficialmente al minimo storico, a poco meno di 900 euro.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy S23 Ultra

Prima di osservare l’offerta nel dettaglio, descriviamo la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 Ultra. Lo smartphone ammiraglia della casa sudcoreana unisce eleganza e potenza con il suo ottimo display AMOLED dalla diagonale di 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, con supporto S-Pen per tenere viva la tradizione del fu Galaxy Note. Il cuore pulsante, invece, è il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm.

A seguire, sotto la scocca figurano 8GB di RAM, 256GB di archiviazione interna non espandibile e una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia eccezionale. Il kit multimedia si chiude con quattro fotocamere posteriori, di cui la principale da 200 megapixel. Il sistema operativo è Android 13 al primo avvio e non manca il supporto 5G. Infine, in confezione è incluso anche il caricabatterie Samsung da 25W.

Il prezzo esatto è di 895,95 euro, per un taglio del 39% rispetto al prezzo consigliato di listino di 1.479 euro. La consegna viene garantita in un giorno agli utenti Prime e il pagamento può essere dilazionato in 5 mensilità senza interessi grazie al piano Amazon. Dulcis in fundo, con l’acquisto otterrai anche un buono di 30 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch o Buds, da effettuare entro il 15 luglio 2024 – promozione valida solo fino al 31 maggio.