Tastiera Logitech compatta e retroilluminata: 30% di SCONTO subito

Se stai cercando una tastiera bluetooth che combini prestazioni, eleganza, compattezza e versatilità, la Logitech MX Keys Mini è perfetta: oggi su Amazon, grazie ad uno sconto del 30%, te la puoi portare a casa a soli 89,99 euro invece di 129, con spedizione Prime garantita e immediata.

Logitech MX Keys Mini: la tastiera compatta universale

Questa tastiera si caratterizza per tasti leggermente concavi che si adattano perfettamente alla forma delle dita, rendendo la digitazione più confortevole e precisa. Include funzioni aggiuntive come la dettatura vocale, i tasti per il mute/unmute del microfono e i tasti Emoji che aumentano l’efficienza e la comodità d’uso.

Il layout compatto e minimalista è perfetto per garantire una digitazione precisa senza ingombro. Ergonomica e facile da trasportare, è l’ideale anche se lavori in movimento. Inoltre, la retroilluminazione automatica, che si attiva soltanto quando le dita si avvicinano ai tasti, le conferisce eleganza e praticità anche in condizioni di scarsa luminosità.

In termini di versatilità sono importanti poi altri due aspetti: la sua capacità di connettersi fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy con cui è possibile passare facilmente da un dispositivo all’altro con un semplice tocco e la compatibilità garantita con iPadOS, MacOS, iOS, Windows, Linux e Android.

Infine, la durata della batteria è garantita fino a 10 giorni con la retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi con retroilluminazione spenta. La ricarica avviene semplicemente tramite cavo USB-C.

Una tastiera compatta ma estremamente potente, progettata per offrire un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, con funzionalità avanzate e una connettività versatile: acquistala in sconto a 89,99 euro invece di 129.