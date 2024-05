Diffusore Bose portatile e impermeabile in MAXI SCONTO (-31%) Amazon

Oggi su Amazon è arrivata un’offerta molto interessante se ami ascoltare la musica in giro o, perché no, anche sotto la doccia. Bose SoundLink Micro è un ottimo diffusore portatile, impermeabile e con microfono integrato che oggi puoi acquistare a soli 89,95 euro invece di 129,95, grazie ad uno sconto del 31% attivo sul prezzo consigliato.

Bose SoundLink Micro: le caratteristiche del diffusore portatile

Nonostante le sue dimensioni ultra compatte, questo diffusore Bose è davvero potente ed è stato pensato per garantirti un suono forte e chiaro con bassi profondi, grazie a un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi che garantiscono un audio nitido e bilanciato.

Una soluzione ideale per te che sei sempre in movimento, dato che include anche un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi così che tu possa agganciarlo facilmente a uno zaino, una borsa frigo o al manubrio della bicicletta.

Il diffusore è costruito con materiali robusti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, e resiste quindi alle condizioni più difficili, al sicuro da ammaccature, incrinature e graffi. La certificazione IP67 significa che è un prodotto impermeabile, a prova di polvere e resistente a temperature estreme, liquidi e altre sostanze, rendendolo ideale per l’uso all’aperto in qualsiasi condizione.

La batteria agli ioni di litio integrata, infine, offre fino a 6 ore di riproduzione continua con una veloce ricarica che avviene tramite il cavo micro-USB incluso. Il diffusore portatile perfetto insomma se cerchi un prodotto compatto, resistente e con una qualità del suono eccezionale: acquistalo ora a soli 89,95 euro invece di 129,95.