-107€ sull'altoparlante Bluetooth di Marshall: uno SCONTO ROCK

L’anima vintage del marchio Marshall incontra la connettività wireless in Stanmore III, lo speaker Bluetooth protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo rende disponibile al suo prezzo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’occasione di allungare le mani su un altoparlante potente e dalla qualità audio senza compromessi, come da tradizione per il brand, con in risparmio di ben 107 euro rispetto al listino ufficiale.

Marshall Stanmore III, altoparlante Bluetooth top di gamma

Questo modello è stato progettato per garantire una spazialità stereo ancora più ampia rispetto a quella del suo predecessore, producendo un suono pervasivo che riempie l’ambiente. Utilizzarlo è davvero semplice: non bisogna far altro che abbinarlo a un dispositivo come smartphone, tablet o computer e far partire la musica, senza perdite di tempo o complicate configurazioni. Sulla parte superiore sono presenti controlli fisici per il volume, per la regolazione delle frequenze e per il controllo della riproduzione. C’è anche un ingresso jack da 3,5 mm. Fai un salto sulla scheda dedicata allo speaker per conoscere tutte le altre specifiche.

Lo sconto di 107 euro applicato in automatico di permette di acquistare l’altoparlante Bluetooth di Marshall (modello Stanmore III) al prezzo minimo storico di 292 euro invece di 399 euro come da listino, nella colorazione Crema visibile nelle immagini allegate che richiama alcune linee di amplificatori per chitarra prodotti dal marchio. Il risparmio è notevole, al qualità da top di gamma.

Ordinalo subito per riceverlo a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita, puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione a domicilio. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni? È 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.